越制裁越有錢？140名俄國富豪擁5800億美元 俄烏戰爭背後的戰爭經濟

俄烏戰爭將滿4週年，西方世界原以為經濟制裁能擊垮俄羅斯的經濟命脈，進而引發權貴倒戈。然而，根據《富比世》（Forbes）最新統計，俄羅斯億萬富豪的人數不減反增，2025年達到140人的歷史新高，合計總資產高達5800億美元，僅比入侵前一年創下的歷史最高紀錄少了30億美元。

從血洗資產到戰爭紅利 億萬富豪人數創新高

根據《富比世》雜誌，戰爭初期俄羅斯權貴確實經歷了一場「財富血洗」。2022年4月，受制裁與盧布貶值影響，俄國億萬富豪人數從117人驟降至83人，他們人均財富縮水約27%。

但隨著俄羅斯轉向戰爭經濟，政府支出大幅增加，帶動2023年與2024年經濟增長率超過4%。

富比世財富團隊的副主編托尼尼（Giacomo Tognini）說，2024年俄國超過一半的億萬富翁，若不是在軍方供應鏈扮演某種角色，就是從入侵行動中受益，即使未直接參與其中，在俄國經營企業很難不跟政府建立關係。

懲罰拒絕服從的人 銀行大亨流亡海外

《BBC》報導指出，普丁掌權25年來，早已將昔日能左右政局的「寡頭」削弱為政治上的無權者。因此，當普丁在2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭數小時後，將俄羅斯最富有的人聚集在克里姆林宮時，他們幾乎無力反對，儘管他們知道自己的財富即將遭受巨大打擊。

「普丁允許忠於他的人獲利，但懲罰那些拒絕服從他的人。」2022年當時俄國第二大銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）創辦人兼億萬富豪丁科夫（Oleg Tinkov）就是慘痛的案例。

他在社群媒體批評戰爭後，隨即遭到克里姆林宮施壓，威脅若不切斷聯繫就將銀行國有化。丁科夫最終被迫以僅約3%的價格，賤賣資產給普丁的親信，身家蒸發90億美元後逃亡海外。

億萬富豪丁科夫在社群媒體批評俄烏戰爭後，隨即遭到施壓，最終將銀行賤賣給普丁親信，並逃亡海外。（圖／Oleg Tinkov IG）

制裁竟成「留人鎖」？助普丁穩固江山

諷刺的是，西方的制裁反而成了普丁最強大的留人工具。歐洲政策分析中心（CEPA）指出，西方凍結資產、扣押財產，反而切斷了富豪們「跳船」逃往西方的生路。

在無處可逃的情況下，這些富豪被迫「繞著國旗集結」，將資金與資源投入支持俄羅斯的戰爭經濟。對於這些權貴而言，比起倒戈，留在普丁身邊似乎成了保住剩下財富的唯一路徑。

外商撤離潮下的「新貴軍團」

此外，當西方企業撤出俄羅斯時，留下的龐大市場真空，讓商人以低廉價格收購高獲利資產，卡內基俄羅斯歐亞中心普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）指出，這造就了一支「有影響力和積極的忠誠擁護者隊伍」。

僅在2024年，就有11位新億萬富豪誕生，他們的財富幾乎全建立在接手外企遺留的資產上。「這群新貴的未來取決於俄羅斯與西方的持續對抗，而他們最害怕的是戰爭結束後原本的資產持有者回歸收債。」普羅科彭科說。