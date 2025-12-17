越努力越失望，為什麼還要撐著？《賴芳玉聊法》從女性運動平權談到法律為何不可缺席

在本集《賴芳玉聊法》中，主持人賴芳玉律師邀請，社團法人台灣運動好事協會執行長劉柏君（索菲亞），

從個人生命歷程出發，深入討論女性運動平權、兒少運動員保護，以及法律與制度在其中扮演的關鍵角色。

劉柏君分享，長年在運動場域第一線，她深刻感受到制度性不平等的存在——包括運動資源缺乏性別統計、女性難以進入決策桌、權益多仰賴善意而非義務。

她直言，沒有法律依據，就無從要求政府負起責任；沒有制度設計，平權只能停留在口號。

節目中也談及她人生重要的第二個選擇：

選擇退出宮廟、離開靈媒角色，在《通靈少女》爆紅後承受高度關注與網路霸凌。

她以自身經驗提醒，面對網路暴力，關機、止血、回到日常生活，往往是最基本也最重要的自我保護策略；

而名譽侵害與不實指摘，並非「流量下的必然」，而是需要被正視的法律問題。

節目最後聚焦於「台灣運動好事協會」的實務工作。

協會長期陪伴兒少運動員，除基本生活照顧外，更透過課程與教材，讓孩子理解性騷擾的界線、求助管道與自身權利，補足體育體系中長期缺乏的權利教育與安全網。

劉柏君相信，真正的培力不只是在場上競爭，而是讓孩子在教育、自信與選擇上不被侷限。

她以一句話作結，也為節目留下最深的註解：

「If she can see it, she can be it。」

當孩子看得見未來，制度就該負責替她鋪路。

