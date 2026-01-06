越努力越忙碌？小心陷入「時間管理陷阱」！心理學家揪關鍵1元凶
你是否每天從早忙到晚，卻依然感覺一事無成？商業心理學家托尼．克拉比（Tony Crabbe）在《終結低效苦勞的不瞎忙》一書中，揭露了「瞎忙」背後的真相，並深入探討如何培養內在的「智慧」，引導讀者清楚辨識真正重要的事；當我們不再被無謂的瑣事耗盡心神，便能創造更高品質的成果，也能在與家人、朋友的深度連結中，找回真正的幸福感與內心的平靜。以下為原書摘文：
為何越努力卻越忙碌？
有3個原因導致時間管理不再有用，它甚至可能害我們更忙，生活變得更糟。
1. 它不會助你重新掌控一切
個人規劃力無法助人「掌控」一切，原因很簡單：要做的事太多了。無論規劃力有多麼好，都無法透過時間管理來恢復控制。愈是擅長規劃，下場就是要做愈多事。由於你仍然無法完成大多數可以做、甚至應該做的事，所以做愈多事不但無法助人獲得掌控感，反倒只會愈忙碌。
事實上，美國網路服務、諮詢與商業研究公司「Basex」的研究表明，有3成的知識工作者（knowledge worker）要做的事太多，根本沒時間思考，有五成八的知識工作者每天只有15～30分鐘的思考時間。
此外，隨著資訊量、交流量和期望值不斷地增加，時間管理的效用也愈來愈低。於是，與其為了追逐不可能實現的目標而陷入愈來愈多的規劃活動中，不如乾脆接受事實：你再也無法找回掌控感，但就算如此，其實也沒什麼關係。
2. 它不會帶給你更多快樂
當人追求愈來愈高的效益，將各種工具的效能發揮到極致，就能在更短時間內處理更多事；今日的人們變成三頭六臂，同時進行更多工作。這將直接導致現代生活最大的弊病：注意力渙散。當有時間沈澱時，就可以更充分地思考；當有花時間細細品味，就可以享受更多樂趣；當抽出更多時間與心愛的人共度，就可以加深彼此的關係。
然而，這些快樂都被過度擠壓和忙碌的生活節奏破壞。人們錯誤地將時間定位為最寶貴的資源，因此，透過時間管理，將它填得滿滿的。當一心只想著把時間填滿，對生活的滿意度就會降低，壓力也會增大，就連性生活也不再美好。
這正是被尊為正向心理學之父馬汀．塞利格曼（Martin Seligman）認為律師這一行最不快樂的原因之一，他們監控時間並按分鐘計費。一個人究竟是茁壯成長還是勉強生存，關鍵不在於時間安排得多麼充實，而是注意力的品質。
不幸的是，太多人忙著同時進行多項工作，或被太多活動搞得喘不過氣，因而將注意力揮霍光了。我們正在失去美好的當下，因為時間被過度擠壓。
3. 它不會帶給你更多效益
在這個太多太忙的世界裡，是無法面面俱到的，因此正確選擇的能力至關重要。因此，必須成為真正善於做出困難決定的人，但若把注意力全放在時間上，便無法實現這個目標。過度關注時間會限制注意力，以致失去眼界，看不到更大的格局。會讓人卡在雜事當中，急於完成很多事，而不是自問有沒有必要去做這些事。
人們選擇近在眼前且顯而易見的事務，而不是那些可能帶來更大影響的事。許多書籍和部落格把重點放在零郵件或零任務的目標上，把它們當做寶貴的成就，這種情況每每令我驚恐不已。
在時間管理與各種軟體和手機的幫助下，人類比過去任何時刻都要有效率。吸收更多資訊，做更多事，進行更多交流，20年前這些都是無法想像的事，即便如此，對今日的人們來說，依然是無濟於事。這些工具無助於人們重拾控制，只是變得更忙；它們沒有帶來更多快樂，只有更多壓力；它們也沒有提升效益，只是讓人更有效率，時間壓力更大。因此，需要從根本上重新思考自己與「太多太忙」的關係。
從控制到精通的祕訣
2000年8月17日，傳奇巨浪征服者達里克．多納（Darrick Doerner）在大溪地特奧胡波衝浪點（Teahupo’o break）駕駛著水上摩托車，此地被戲稱為流體力學的怪胎，因為這裡能產生超乎想像的巨大且兇猛的海浪，而那猛烈的水牆拍打在淺而鋒利的珊瑚礁上。
你可能會認為多納是瘋子，但水上摩托車後面拉著的那人又是怎麼回事？萊爾德．漢彌爾頓（Laird Hamilton）的雙腳綁在衝浪板上，正加速衝向那龐大而急速的浪頭，要是沒有水上摩托車拉著他，單憑自身的力量根本駕馭不了，即使在衝浪的最高難度中，這也是千載難逢的超級大浪。多納意識到這個浪會致命，便回頭大喊：「別鬆開繩子。」話還沒說完，卻發現漢彌爾頓已經鬆手了。
漢彌爾頓沿著浪壁全速滑行，始終保持在洶湧管浪（barrel）的前方。但大浪的威力太大，漸漸將他捲上頂端。就在生死一瞬間，他靈機一動，將伸在身體後面的手放進水中，減緩他衝向致命浪峰的速度。大浪開始崩塌，漢彌爾頓的身影消失，似乎被炸開的浪吞噬了。令人不安的幾秒鐘過後，他再度浮出水面，依然站在衝浪板上。
漢彌爾頓的衝浪照片被登在《衝浪》（Surfer）雜誌封面，標題只有簡單幾個字：「天啊⋯⋯」他刷新了最大浪頭的紀錄。人們普遍認為，他在衝浪史寫下新的一頁。這次壯舉改變人們對衝浪極限的認知，也確立萊爾德．漢彌爾頓其為史上最偉大巨浪征服者的地位。
不久之前，「掌控一切」不僅合乎現實需求，而且眾望所歸。曾幾何時，這現象已一去不復返。然而，你可以透過轉換心境來獲得掌控感。它不用像婚禮規劃師那般一絲不苟地控制全局，無需按部就班地管理一切，它更像是偉大的衝浪客，即使面臨海神的威力，也能以嫻熟技巧和愉悅心情漂亮地衝一次浪。
首先，冷靜觀察翻湧的波浪，接著選擇最佳衝浪點，最後完全沉浸且全神貫注地駕馭這些浪頭。像漢彌爾頓這樣的高手所擅長的並非控制，一旦站上浪峰，面臨海洋洶湧的威力，他絕對無法控制那頭怪獸，但他也不會被它擊敗。
漢彌爾頓的故事說明「精通」衝浪的3個基本面。
首先，必須放棄控制一切的欲望，放棄對所有人事物做出回應所帶來的安全感。
其次，必須做出一些艱難、甚至殘酷的選擇；沒有衝浪手能駕馭每一道浪，所以必須學會精準選擇要挑戰的是哪一種浪。
最後，精通這件事會發生在人能夠從一種溺水感轉變為深度沉浸狀態的時候；當能夠管理和集中注意力，而不是任由它分裂渙散，就能駕馭海浪，也就是達到精通境界了。
（本文摘自／終結低效苦勞的不瞎忙：告別過勞空轉人生，掌握「該做什麼、為何要做、可以怎麼做」，就能愈做愈少，愈成功／方言文化）
