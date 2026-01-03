越努力越痛苦？那是因為你一直想當別人 停止比較人生才真正開始

【健康醫療網／編輯部整理】日本有句俗諺：「瓜蔓上長不出茄子。」意思是說，就像烏鴉生不出鳳凰一樣，平凡的父母生不出優秀的孩子；平凡的兒子來自平庸的雙親。

在江戶時代，早熟栽種的茄子可是高級蔬菜的代表。茄子不耐寒，在沒有溫室的年代，除了夏天，其他季節根本種不出來。相比之下，瓜類就可以簡單的栽培，是很普通的蔬菜。

究竟會長出瓜還是茄子，其實從種子的時候就決定了。瓜在長成前就是瓜，不管再怎麼努力，都不可能變成茄子。

那麼，就當瓜有什麼不好？如果自己是一顆瓜，只要結出最好的瓜果就好。說到底，誰規定茄子就是高級、瓜就一定平凡？

不是每個人都要往上長 有些人適合橫著爬

在現代，茄子常常一大袋降價促銷。反觀有些瓜類，例如高級哈密瓜，一顆可以賣到一萬日圓。

瓜是蔓生植物，只能沿著地面蔓延，無論再怎麼努力，都無法像茄子一樣筆直往上長。這又何妨？我們根本不需要往上長，只要橫著爬就好。

如果你真的很想往上，也沒問題，只要找到可以纏繞的支柱，說不定還能長得比茄子更高。

與其執著於永遠當不成的茄子，不如當一顆長得最漂亮的瓜。

與其努力變成別人 不如把自己活得更好

安徒生童話中，有個故事叫《醜小鴨》。

在一窩鴨寶寶中，有一隻長得和其他小鴨不一樣。其他小鴨都是白色的，只有牠全身長著灰色的羽毛。

大家紛紛說：「灰灰的、好髒的毛。」、「真是隻醜小鴨。」、「從來沒看過這種鴨子。」但隨著時間過去，這隻灰色的小鴨逐漸長大後終於明白，原來自己是隻美麗的白天鵝。最後，這隻醜小鴨被天鵝群接納，成為其中的一員。

如果那隻小鴨始終想著要成為鴨子，那麼即使牠長成了美麗的天鵝，恐怕依舊會十分苦惱。

我們也是一樣，從出生那一刻起，就只能擁有自己的基因。不管我們喜不喜歡，這組基因都不會改變。但這樣，不也很好嗎？

愛自己與生俱來的基因，並珍惜它們。

普通也沒關係 成為自己是一條不需要比較的路

每個人都有擅長與不擅長的事，能做與做不到的事。就拿我自己來說，每年健康檢查總有幾項指標不合格，還得接受醫師的健康指導。這樣的我，算得上健全嗎？

其實每個人的身體裡，都有正常運作的部分，也或多或少會出現異常的部分。能說自己完全健康的人，反而少之又少。

再說，健康檢查時動輒用「正常」、「標準」這些名稱，可是怎樣算是正常？誰才是普通人？每個人都有獨特之處，大家都不盡相同。所謂的普通人，不過是人類建構出的幻影罷了。

若說大家都普通，那每個人都普通；若說大家都不普通，每個人又各有特點。就像我不會翻單槓、又跑得慢，要說是缺陷似乎也說得通。

本文來源：《讓強項綻放的自我觀察：你以為的弱項、你沒在意的能力，都能轉變成強項，科學家用基因論啟發我們。獻給拚命努力的你。》，大是文化

