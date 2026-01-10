越南下猛藥汰除燃油機車！政府補助鼓勵換電動車，民眾卻陷「不讓停、無處充」兩難

越南南北兩大城：河內與胡志明市，正啟動歷史性的交通革命。繼河內（Hanoi）宣布自今年7月起全面限制燃油機車後，胡志明市（HCMC）也跟進、宣告擬從2027年1月起，尖峰時段將禁止燃油車輛進入指定「低排放區」（LEZ），並推動在2030年之前，政府機構與外送業者全面電動化，減少兩座城市長年困擾的空氣污染問題。

《日經亞洲》報導指出，這一系列看似激進的政策背後，是考量令人擔憂的環境威脅。根據監測網站IQAir數據，河內近期被評選為「全球嚴重空污城市第10名」城市，更是高居全東南亞之首；胡志明市則排名第33位。環境學者估算，在2020至2025五年間，空氣污染引發的哮喘病症，就讓越南醫療體系付出高達4220億越南盾（約新台幣5億元）的沈重代價。

廣告 廣告

但如今越南，多達80%比例民眾都是騎機車工作或通勤，對於普通大眾而言，似乎看不到主動更換「職業工具」的誘因，更不用提一旦更換電動機車，還得考量後續維修、充電站分佈和使用年限，換購也需要一筆不小經費。為了能讓更多民眾願意配合，胡志明市提出配套補貼：計畫針對 1萬名低收入駕駛，每人提供800萬越南盾（約新台幣9623元）換車補貼，並提供30期分期優待與稅務豁免。

官方也在宣傳文件上提到，從油車換成電動車後，駕駛每月可節省約100萬越南盾（約新台幣1202元）的燃料費。

越南北寧省工業區因為不少中資企業進駐，進而衍生「中國城」生活圈。（美聯社）

2024年6月10日，越南河內的展廳正在展示Vinfast電動摩托車。（美聯社）

然而，這場看似立意良善的綠色革命，卻在一開始就遭遇預期之外的巨大阻力。第一個就是現有制度存在矛盾，政府在推動民眾換購電動車，但許多城市的大樓或社區物業管理業者，因為擔心電池觸發火災，特別是鋰電池一旦起火、火勢往往難以撲滅，因此在河內與胡志明市兩大都會區，不少社區制定禁止電動（機）車停放的規定。

車輛專家黃清選（Hoang Thanh Tuyen）在受訪時指出，如今越南民眾除了要考量電動車售價，還陷入「政府要我換車、社區卻不准我停車」的兩難處境。他透過媒體呼籲政府，在推行普及同步也要修法，讓市區內公寓社區都必須配備安全的標準充電設施，否則只會讓一般民眾無所適從。

企業壟斷獨霸爭議

價格、法規之後，另一個影響電動車輛普及率的關鍵，就是基礎建設，而在電動車領域，這一點就是充電站或充電樁，有沒有足夠普遍好找，數量能不能讓車主隨時取用。

身為經濟重鎮的胡志明市，政府計畫在商場、醫院等交通樞紐，興建1338個專屬充電站，並要求公家機關與停車場，必須實現100%充電覆蓋率。

那打造充電網的任務，要交給誰負責？目前越南國產品牌VinFast，旗下V-Green公司，掌握該國最大的充電網絡。而身為市場龍頭的V-Green，明確指出該品牌目前僅服務VinFast車主，沒有開放其他品牌共享的計畫，引發市場抨擊和壟斷的疑慮。

看到對手的做法，同樣有打造充電網絡的中國品牌奇瑞（Chery），隨即表態、願意共享基礎設施給不同車款，吸引更多電動車使用，甚至未來成為該品牌用戶之一，藉此擴大市場規模。

更多風傳媒報導

