越南不甩中國「挺國際法」！學者：膝蓋硬才能活

越南日前公開表態，認定台灣海峽屬於公海。越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）11日在例行記者會上，被問到是否有越南軍艦穿越台灣海峽時，她證實此事並強調：「自由航行與自由穿越這片海峽，是各國依據國際法所享有的權利。」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在臉書撰文指出：「膝蓋硬一點不要跪下去！」

范秋姮日前在記者會中，被問到越南軍艦穿越台海區域時，她強調越南軍艦穿越台灣海峽，是依據國際法、尤其是1982年《聯合國海洋法公約》，享有在國際海運海峽中的航行自由與穿越自由。對此，葉耀元在臉書粉專《峰狂打臉94爽》貼文表示：「膝蓋硬一點不要跪下去，才能在中國威脅下得以生存！共勉之。」

越南不甩中國「挺國際法自由航行」立場！學者：膝蓋硬一點才能活下去

范秋姮日前在記者會中，被問到越南軍艦穿越台海區域時，她強調越南軍艦穿越台灣海峽，是依據國際法。





多數網友盛讚「台灣有很多越籍移工與親屬，台越友好，支持越南」、「連越南都看不起中共」、「越南都比韓國有骨氣」、「越南都來了，泰國、馬來西亞、印尼你們不來嗎？」、「越南本來就不甩中國，人家還堂堂正正跟中國打過仗呢」、「周邊國家有意識到危機了」、「公海就是公海，誰都沒辦法霸佔」。









