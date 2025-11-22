越南中南部地區遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（中央社河內22日綜合外電報導）越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。相關當局今天指出，從11月16日迄今，洪災造成至少55人喪生，另有13人失蹤。
法新社報導，越南沿海城市芽莊（Nha Trang）本週遭洪水侵襲，旅遊重鎮大叻（Da Lat）周邊山區道路也發生土石流災情。
越南在每年6月至9月期間容易出現強降雨，但科學家已經發現，人類活動導致的氣候變遷使極端天氣更為頻繁出現且更具破壞力。
越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。
其中，位於山區的得樂省（Dak Lak）災情最為嚴重，有20多人喪命。
越南環境部還提到，目前仍有30萬人無電可用。
越南統計當局的數據顯示，今年1月至10月，各類天災造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣625億元）。（譯者：高照芬/核稿：陳彥鈞）1141122
