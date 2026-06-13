越南中央兒童醫院拜訪花慈 借鏡東區智慧醫療數位轉型

南河內市的中央兒童醫院參訪花蓮慈院，期待能在數位轉型、研究發展和醫院營運上發展合作。前排中左起花蓮慈院吳彬安副院長(穿白袍者)、林欣榮院長、越南中央兒童醫院高越松副院長、台灣人工智慧發展學會呂嵐欽執行長。

位於越南河內市的中央兒童醫院12日由副院長帶隊，拜會花蓮慈濟醫院，希望透過實地了解，協助在年底前完成將紙本轉型電子病歷的目標，也希望將來有機會可以與花蓮慈院合作，學習台灣醫學中心醫務管理的模式和優勢，提升越南的醫院運營模式。

越南國家政策預定將在2026年底完成數位病歷轉型，但多數的醫院資訊現況都需仰賴第三方公司，並非由醫院團隊開發維護，加上更新速度常常無法符合醫療需求。越南中央兒童醫院是越南兩大國家級的兒童醫院，等同於台灣醫學中心等級，擁有2300床，每日門診人次可達5000人，年門診量可超過120萬人次，但至今仍是停在手寫紙本病歷階段。越南的國家政策預計在2026年底完成數位病歷轉型，中央兒童醫院在台灣人工智慧發展學會輔導下，由院長帶領兩位副院長及IT團隊至台灣醫療院所參訪，在陸續參訪北部醫學中心後，由負責醫療業務及資訊部門的高越松 (TS Cao Việt Tùng) 副院長帶隊至花蓮慈濟醫院了解東部醫學中心的運作模式。

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越南河內市的中央兒童醫院副院長高越松(右二)代表院方致贈結緣品與花蓮慈院結緣，由花蓮慈院林欣榮院長(左二)與吳彬安副院長(右一)代表接受。

11日由台灣人工智慧發展協會呂嵐欽執行長以及周玉寧副執行長陪同，越南資訊公司團隊先抵達花蓮慈院，由陳星助副院長接待團隊了解門診、急診與住院作業，電子病歷管理系統與簽章、病歷電子書以及巡房系統，並資訊室李建泰主任介紹IOT(物聯網)設備的串接，以及智能化ICU(加護病房)和資料庫管理。

花蓮慈院醫事室張菁育主任(左)介紹入出院自動系統，來自越南的高越松副院長認真的以手機記錄。

12日高越松副院長與林欣榮院長、吳彬安副院長舉行座談，並由醫事室副主任褚惠瑛以秀林鄉全人整合照護為例，介紹資通訊科技如何運用於偏鄉，醫學中心如何與地方衛生所合作以及進行全人轉型的現況。由於越南醫療分級制度嚴格，醫學中心如何與偏遠地區合作，以及如何照顧兒童，也成為越南兒童醫院關注的重點。人工智慧醫療創新發展中心高級專員王志傑也強調，花蓮慈院目前正在進行的數位轉型，並非只把紙本直接改為電子版本，而是要把資料流和業務流程整合後匯流到治理端，過程由醫療端和IT端共同討論進行優化，以更智慧的方式減少人力的負擔。

越南中央兒童醫院有2300床以上，每日門診量達5000人，IT團隊特別了解並記錄花蓮慈院的數位整合管理系統。

參訪團也特別到院區內了解自動繳費機、電子病人同意書簽署、檢驗科的自動化流程、入出院準備以及病房管理系統和電腦機房，了解整個軟硬體設計和運作方式。

除了智慧醫療及數位轉型，越南中央兒童醫院高越松副院長(右)也希望將來可以向林欣榮院長請益醫院運營，及幹細胞和外泌體的研究發展。

高越松副院長表示，慈濟是屬於佛教體系的醫院，以佛教的慈悲精神、以人為中心的觀念來協助病人，令他備感親切，尤其在前往花蓮的火車上，恰巧又遇到要到慈濟醫院的骨髓捐贈者，越南中央兒童醫院目前也有自己的骨髓資料庫來協助病童。

高副院長表示，中央兒童醫院向慈濟學習的數位轉型，除了希望可以在臨床上做應用，減輕醫療人員工作負擔，更希望能夠建置屬於自己的數位資料庫，進一步為將來的研究發展做準備，並能開發出自己的模型。而在發展研究上，也希望將來借重花蓮慈院在幹細胞與外泌體的研究上有更多交流。

而在參訪過程中，因為對台灣的醫院環境乾淨整潔且各種流程井然有序印象深刻，希望也能帶進越南。高副院長也特別提出希望未來能與花蓮慈濟醫院合作，不但在數位轉型上能多所請益，並能與花蓮慈院在同時在醫院運營上，可以有更多學習與優化。

自動化管理可以減輕人力負擔，包括解門診、急診與住院作業都是越南醫療團隊此行至花蓮慈院的參訪重點。

撰文、攝影／吳宛霖