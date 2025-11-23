越南中部世紀洪災釀102死！18.5萬棟房屋被淹沒 災民喝雨水、吃生麵條度日

越南中部地區18日受暴雨侵襲，估計造成90350億越南盾經濟損失。圖／東方IC

越南中部地區自18日開始遭受暴雨侵襲，引發嚴重洪災，截至今（23）日上午，死亡和失蹤人數上升至102人，對中部廣義省、嘉萊省、多樂省、慶和省、林同省5省造成90350億越南盾（約新台幣107.7億元）經濟損失；其中33歲潘女回憶事發後多日，僅能以生麵條、蘸著魚露的米飯及雨水飲用維生。

根據越南媒體報導，這場洪水導致超過18.5萬棟房屋被淹沒，其中1,154棟嚴重受損，災後交通大受影響，至今仍有12處國道路段及6段鐵路因洪水而封閉。

其中33歲的潘女自幼父母雙亡，與丈夫和幼子生活，她回憶18日下午洪水來襲時，「水位上升得如此之快，第2天早上，房子就被淹沒到了屋頂」，潘女表示，當時家中只有她和2歲的孩子，丈夫因採摘咖啡豆來不及返家，母子倆爬到建築高處避難，由於停電、無法與親人聯繫，她們只能靠吃生麵條、蘸著魚露的米飯，並收集雨水飲用維生，直到22日洪水退去，救災人員隊才得以進入村莊，終於吃上一頓飽飯。

災名多日靠生麵條、蘸著魚露的米飯及雨水飲用維生，見熟食感動落淚。圖／翻攝自Docnhanh.vn

65歲的獨居黃姓婦人則表示，洪水一度淹到她的胸口，沖走了家中所有財產，包括20袋米和種子；81歲的吳姓婦人也表示，22日終於拿到了她人生中的第一份午餐盒，激動得渾身顫抖，驚魂未定道「我從未見過如此可怕的洪水」。

越南中部洪災，救災人員急送物資。圖／翻攝自Docnhanh.vn

根據根據越南廣播電台指出，目前國防部已指揮調動了逾4.4萬名官兵、2,231輛救援車，運送86.5噸物資，包括民用服裝、藥品和3千箱方便麵，甚至動用3架直升機向災區民眾空投物資；警方也動員了超過9.8萬名警員、士兵和部隊參與災後維護治安和克服洪災的工作。物資持續分發，電力部門則已為92萬用戶恢復供電，仍有25.8萬用戶等待搶修。



