越南中部洪災重創 助學發放帶來希望
十月初，越南中部受到接連的強降雨、洪災重創。慈濟越南聯絡處攜手「乂安省友誼聯合會」，前往乂安省多地關懷，同時發放助學金與文具用品，共計援助超過1000名學童及數十戶受災貧戶，為風災過後的孩子們注入溫暖與希望。
十月初的連日大雨，越南北部中部地區遭逢洪災，慈濟越南聯絡處與乂安省友誼聯合會歷經多次會議，展開關懷與助學金與文具發放。志工們走進芒森、相陽、儀錄等受災地區，共援助超過1000名學生與數十戶貧困家庭，為災後的孩子們點亮求學希望。
八年級學生 黃英才：「這些助學金鼓舞我們繼續努力，也讓我們倍感溫暖。」
高中生 黃草原：「給我增添了許多動力，讓我更堅定追求自己的夢想，今天收到的助學金，我會用在即將到來的，大學考試的學習與複習上，並且會好好善用這筆錢，不辜負各位叔叔阿姨的期望。」
由於天氣不穩定，行前，大家不斷開會、修改、再確認，堅持守住每一場發放。在充滿挑戰的行動背後，有許多默默付出的身影。
慈濟志工 阮氏秋賢：「作為慈濟的志工，能回來服務自己家鄉鄉親，我感到非常幸福。」
志工 喬英：「我從慈濟學到的是，如何用愛傳遞溫暖，這分情感遠比金錢更珍貴。」
慈濟越南聯絡處負責人 陳大瑜：「這次的活動，還有一個很重要的訊息，我們看到了乂安省的，我們師兄師姊以及慈濟團隊的實力。」
當地志工發揮超強的戰力，凝聚團隊的承擔力。志工之間的互助成長、在地組織與官員的支持，在風雨過後，持續傳遞溫暖與希望。
更多 大愛新聞 報導：
海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離
海鷗穿越菲再襲越南 釀1死50萬人撤離
其他人也在看
台中國際花毯節倒數9天 (圖)
2025新社花海暨台中花毯節活動倒數9天，目前正值波斯菊、百日草綻放，今年花毯節主題為飛天小女警，中市府統計至20日止，已有超過200萬人次到訪。中央社 ・ 1 天前
花海盛放吸人潮！ 新社豪送500條杏鮑菇香腸 橘紅花浪本週最美
2025新社花海暨臺中國際花毯節自開展以來，參觀人次已強勢突破200萬大關，成為全台秋冬旅遊最熱門的打卡聖地。為感謝遊客熱情支持並推廣在地優質農產，台中市政府觀光旅遊局攜手農業部種苗繁殖改良場與新社區農會，於11月21日舉辦感恩回饋活動，現場豪氣現烤500條新社特產「杏鮑菇香腸」免費發送，香氣四溢吸引大批民眾排隊領取，在微涼的深秋為遊客暖胃又暖心。「賞花不僅要飽眼福，更要飽口福！」新社區農會總幹事羅文正表示，新社不僅是花卉之鄉，更是優質香菇的產地。本次活動特別準備的「杏鮑菇香腸」，是造訪花毯節不可錯過的國民美食。除了美食吸睛，本週更是花況的「巔峰時刻」。台中市觀旅局局長陳美秀指出，今年花毯節話題不斷，除了備受矚目的「飛天小女警」裝置藝術與中部8縣市農業行銷展售會外，最令人期待的自然景觀也將在本週迎來最高潮。園區內廣達2公頃的「橘色波斯菊」花海與約1公頃的「紅色百日草」目前已進入全盛綻放期。放眼望去，整片橘紅色花浪隨風起伏，與遠方山巒相互輝映，形成震撼的視覺效果。這片期間限定的「橘色風暴」預計將成為本週攝影愛好者與網美們的必拍熱點。為了讓觀光效益擴散至在地產業，活動現場更安排了花蝴蝶與仙台灣好新聞 ・ 1 天前
越南洪災！90人罹難「死傷人數持續攀升」 經濟損失達119億台幣
【緯來新聞網】越南中部及高原地區近日遭遇多年來最嚴重洪災，根據越南官方於23日清晨7時更新的統計，已緯來新聞網 ・ 1 小時前
中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石
（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。中央社 ・ 20 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
越南中部連續暴雨釀41死！旅遊重鎮芽莊成水鄉澤國，關鍵咖啡產地也遭重創
越南中部地區最近一段時間，可說是屋漏偏逢連夜雨，當地連日遭受暴雨、洪水和土石流的猛烈襲擊，造成死傷人數不斷攀升，目前也有至少41人死亡。許多城鎮因為暴雨變成水鄉澤國，讓救援隊伍疲於奔命，往返多地只為了從被淹沒的屋頂，救出受困多時的民眾。綜合外媒報導，僅僅過去三天時間，越南中部部分地區的降雨量，已超過150公分，然而這幾個受災的省份，不僅是該國最受歡迎的海灘度......風傳媒 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
入群度眾獻生命良能 退休生活更精彩
馬六甲慈濟志工鄧遂嶸，今年70歲，他在2007年認識慈濟，後來就投入慈善訪視、環保、人文真善美等活動。退休後的他，更積極把握時間到綠智教育農場付出，生活過得充實又有意義慈濟志工 鄧遂嶸：「老天爺跟...大愛電視 ・ 7 小時前
最新》離譜！苗栗台13線大坪頂 舊路邊坡宛如垃圾場
台13線苗栗市大坪頂路段，在2017年截彎取直通車，舊路變得很少人車經過，就有民眾發現，在新舊路交界的邊坡，竟被人亂丟垃圾，長達300米，宛如垃圾場。 #離譜#苗栗#舊路邊垃圾場東森新聞影音 ・ 16 小時前
自由車》二寶媽曾可妡力退勁敵黃亭茵 全國公路錦標賽再度封后
本週末全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽，曾可妡在首日個人計時賽飆出31分34秒96，以12.15秒之差力退去年冠軍勁敵黃亭茵，第二度封后足令這位38歲媽媽車手相當開心。「數不清多少次當老二了，終於在台東第一次打敗黃亭茵！」二寶媽曾可妡上個月才在雲林全運會摔車腦震盪，不過這位Liv-VERGE車隊台中自由時報 ・ 15 小時前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
中市太平國兒運中心明天試營運 390坪體適能空間及160項器材
台中市太平區人口達20萬多人，人數為台中市第四高，但人口數比太平少的南屯區，卻早就有國民運動中心；運動局表示，太平國民暨兒童運動中心已完工，將於11月24日至30日試營運，12月1日正式營運啟用，除25米、8水道的室內溫水游泳池外，還擁有全市國運中最大達390坪的體適能空間。自由時報 ・ 7 小時前
別以為只是疲倦沒關係！壯男突頭暈走路不穩 就醫檢查竟腦幹中風
我國十大死因第4名為包含腦中風在內的腦血管疾病，近日氣溫驟降，衛生福利部台中醫院神經內科吳宇軒醫師提醒，腦中風症狀常被誤以為疲倦，若延誤治療，可能錯失黃金搶救期。今年初，台中60多歲的許先生在寒流中起床後感到頭暈，但仍外出參加教堂活動。幸好教友發現他走路不穩，休息後未改善立即就醫，才發現罹患腦幹梗塞性中風，及時治療才避免嚴重後遺症。醫師呼籲民眾，應留意血壓與身體警訊，天冷時尤其要小心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！
肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。中天新聞網 ・ 1 天前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 7 小時前
請高級餐廳幫男友慶生！她生日慘吃「鹹酥雞+永和豆漿」 妹子氣炸提分手
不少人認為情侶間的儀式感很重要，一名網友在Dcard中發布貼文，表示男朋友生日時有精心安排行程，不僅送遊戲機，還請吃高級餐廳。結果輪到原PO生日時，男友竟帶她去吃鹹酥雞，讓她相當傻眼，直呼自己就像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 7 小時前
以軍空襲加薩釀21死 以哈互控違反停火協議
（中央社加薩市22日綜合外電報導）加薩民防機構表示，以色列今天發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。中央社 ・ 4 小時前
金馬慶功／張震笑談「年紀大、鬆弛了」 公開拿影帝後「最想做的事」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。慶功宴上，張震談到了面對表演有了不一樣的心態，也分享了得獎後最想做的事。鏡報 ・ 7 小時前
昔遭嗆法西斯！川普、曼達尼白宮大和解
[NOWnews今日新聞]曾自稱是「川普最可怕惡夢」的紐約候任市長曼達尼（ZohranMamdani），21日到白宮橢圓形辦公室拜訪美國總統川普（DonaldTrump），兩人上演大和解場面。對於記者...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前