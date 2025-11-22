越南中部洪災重創 助學發放帶來希望

十月初，越南中部受到接連的強降雨、洪災重創。慈濟越南聯絡處攜手「乂安省友誼聯合會」，前往乂安省多地關懷，同時發放助學金與文具用品，共計援助超過1000名學童及數十戶受災貧戶，為風災過後的孩子們注入溫暖與希望。

八年級學生 黃英才：「這些助學金鼓舞我們繼續努力，也讓我們倍感溫暖。」

高中生 黃草原：「給我增添了許多動力，讓我更堅定追求自己的夢想，今天收到的助學金，我會用在即將到來的，大學考試的學習與複習上，並且會好好善用這筆錢，不辜負各位叔叔阿姨的期望。」

由於天氣不穩定，行前，大家不斷開會、修改、再確認，堅持守住每一場發放。在充滿挑戰的行動背後，有許多默默付出的身影。

慈濟志工 阮氏秋賢：「作為慈濟的志工，能回來服務自己家鄉鄉親，我感到非常幸福。」

志工 喬英：「我從慈濟學到的是，如何用愛傳遞溫暖，這分情感遠比金錢更珍貴。」

慈濟越南聯絡處負責人 陳大瑜：「這次的活動，還有一個很重要的訊息，我們看到了乂安省的，我們師兄師姊以及慈濟團隊的實力。」

當地志工發揮超強的戰力，凝聚團隊的承擔力。志工之間的互助成長、在地組織與官員的支持，在風雨過後，持續傳遞溫暖與希望。

