越南中部連續暴雨釀41死！旅遊重鎮芽莊成水鄉澤國，關鍵咖啡產地也遭重創
越南中部地區最近一段時間，可說是屋漏偏逢連夜雨，當地連日遭受暴雨、洪水和土石流的猛烈襲擊，造成死傷人數不斷攀升，目前也有至少41人死亡。許多城鎮因為暴雨變成水鄉澤國，讓救援隊伍疲於奔命，往返多地只為了從被淹沒的屋頂，救出受困多時的民眾。
綜合外媒報導，僅僅過去三天時間，越南中部部分地區的降雨量，已超過150公分，然而這幾個受災的省份，不僅是該國最受歡迎的海灘度假勝地所在處，更是全球關鍵的咖啡生產帶。越南環境部證實，連日暴雨和洪災，導致中部六省已有至少41人罹難，搜救人員仍在尋找另外9名失蹤者。
據了解，共有超過5.2萬棟房屋被淹沒、6.2萬居民被迫撤離家園，許多主要道路因土石流中斷，超過100萬戶處於無電可用的困境。
前文提及的熱門旅遊景點，就是不少歐美遊客喜愛的芽莊（Nha Trang），從外媒空拍照片能發現，該城整個街區被洪水淹沒，數百輛汽車泡在水中。至於咖啡重要產地，則是指中部高原帶的多樂省（Dak Lak）和嘉萊省（Gia Lai），該區域是越南羅布斯塔咖啡豆（Robusta）的主要產區。這場洪災恐對收成造成打擊，進而影響全球咖啡供應鏈。
當地商家裴國榮（Bui Quoc Vinh）表示，他在市區的餐廳和商店，因為洪災整個泡1公尺深的水中，「我擔心店裡的家具，但我現在什麼也做不了，因為雨還沒停歇、淹水也很難退去。」
雖然國家啟動緊急機制，投入大量人力、物資與機械協助救災，但是越南國家氣象預報機構卻警告，從21日開始、中部多個地區會持續下暴雨，不排除有引發更多洪水和土石流的可能。
根據國家統計局數據，今年1至10月，自然災害在越南國內造成279人死亡，經濟損失超過20億美元（約新臺幣628.3億元）。雖然這個東南亞國家，傳統上在6至9月經常會出現大雨，但氣象專家坦言，如今全球氣候變遷危機，已使得極端天氣變得更加頻繁，而且破壞力也更強。
