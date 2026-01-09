越南乂安省歲末發放 溫暖人間覺有情

越南慈濟志工，來自胡志明市、河內、海防、河靜等各地，共45人，前往「乂安省」歲末發放。山區「兩明社」、平原地「福祿社」，各200戶，總計400戶物資。

縫補米袋防漏，一旁手機照亮著。山區停電，慈濟志工不受影響，為歲末發放開始準備。從第一位鄉親入座，就細心接待，尤其要幫著鄉親注意，領取物資的憑證，可不能掉了。

兩明社副主席 梁氏娥：「今天的發放活動 與以往相比，確實非常有系統 也非常有意義，鄉親們都能感受到，慈濟對大家付出的真情。」

兩明社山區地形複雜，200戶居民，路途遠的需要一個多小時。每戶要領回一條保暖棉被、1公斤冬粉、一個環保袋、2公升食用油、20公斤米、還有祝福金。志工裡裡外外走好幾趟，幫忙把物資送到他們家人等候的地方。

兩明社居民：「以我們這樣的年紀，能遇到這樣的關懷，真的非常榮幸 也非常歡喜。」

兩明社居民 蘭垂楊：「我真的非常感謝，祝福各位身體健康，真的不知道該說什麼才好。」

結束山區的發放，越南慈濟志工也在平原地福祿社，發放200戶。另外在襄陽社，有15戶近期因為洪災房屋倒塌的家庭，慈濟有第二階段的援助。

襄陽社受災戶 梁氏江：「能夠蓋起新屋子，心裡真的非常高興，也非常感謝善心人士的慈善幫助，讓家人能更早擁有新家。」

聲音 慈濟志工：「恭喜 家裡整修得很完善，很漂亮 祝福您全家身體健康，往後生活順利 事業興隆。」

開車、搭船，親送物資，最誠意。

