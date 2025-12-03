越南也來！國安局曝今年8國12外艦穿越台海

▲越南海軍「陳興道號」護衛艦通過台海後，抵達山東青島軍港碼頭訪問。（圖／新華社）

[NOWnews今日新聞] 國安局長蔡明彥今（3）日透露，今年有8國、12次外艦穿越台灣海峽活動，甚至連越南軍艦都有。雖然共軍「逢艦必跟」，但國際友盟並未有所退卻，持續以行動展現對台海和平穩定的支持。

立院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇關切國安局對台海周邊共軍動態的掌握。蔡明彥回應表示，國安局跟國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在台海周邊水域的活動，今年已有8國、12次通過台海相關活動。

蔡明彥指出，8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國跟法國，12次活動裡面包括英國、加拿大與紐西蘭的2次聯合行動。由此可看出國際社會對台海區域的和平穩定非常重視。

蔡明彥說，中共在外國軍艦通過台海期間，基本原則就是「逢艦必跟」，一定會派出對應的海上兵力進行跟監，另外有時也會動員空中兵力來模擬攻擊，展現其在台海地區的軍事存在及主導權，但我方跟國際友盟都有相關的情資交換，包括在外艦通過台海過程中，共軍活動樣態都能讓國際友盟掌握。他也強調，國際友盟並未因中共「逢艦必跟」就有所退卻，仍持續表達對台海和平的重視。

