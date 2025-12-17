越南人妻好猛！撿「市場廢菜」變1神秘美食 老饕讚：很清脆

記者鄭玉如／台北報導

市場菜販丟棄破損菜葉，一名越南少婦撿來做越式泡菜，引發內行人讚「清脆又好吃」。（圖／三立資料照）

市場菜販為了提高消費者購買意願，進貨後會先挑去破損的菜葉，讓蔬菜外觀更吸引人。新莊公有市場菜販廖炯程提到，近日一名越南少婦在市場撿芥菜的「廢葉（被丟棄的破損菜葉）」，稱能夠製成越南式泡菜，讓他感到驚奇而發文，釣出內行人分享口感，直呼清脆又好吃。

廖炯程在臉書粉專表示，一大早有越南少婦來到市場，詢問是否能帶走從芥菜摘下來的廢葉，他原以為對方是要拿去做雪裡紅，少婦竟回是要製作泡菜，由於從未品嘗過，讓他相當驚訝，「我想像不到這是什麼滋味耶！有沒有料理好手能分享一下？」

貼文曝光後引發討論，不少老饕分享口感，「我吃過。類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨、切小塊直接泡鹽水，發酵完成後就可食用，口感清脆」、「在越南店吃排骨飯時吃過耶！看起來像我們的酸菜，可是沒那麼酸脆，有點甜甜的」。

也有人認為，「太棒了！減少廚餘啊」、「那些（廢葉）對越南人來說都是寶」、「越南人什麽都能變成好吃的東西」、「葉子拿來煮雞湯，超好吃」、「芥菜葉還是有食用價值，可以醃酸菜，丟棄太可惜了！感謝有人幫你惜福」、「這其實都可以吃，只是為了賣相，大多都拔掉」。

