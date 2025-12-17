越南人妻有多強 「菜市場廢料」成美食 老饕狂讚

市場菜販為了讓蔬菜外觀吸引人，進貨後會先整理、挑掉有些破損的菜葉，但這些「邊角料」在內行人眼中卻是珍貴的材料。新莊公有市場菜販廖炯程透露，有越南少婦一大早跑去市場撿芥菜的廢葉，稱可以做成越南式泡菜，讓他很驚奇，結果釣出內行人分享食譜，大讚口感很清脆很好吃。

廖炯程昨（16）日在臉書表示，一大早就有越南少婦跑來市場，詢問芥菜摘下來的廢葉能不能帶走，他本以為是要拿回去做雪裡紅，結果對方竟稱是要做成泡菜，讓他驚呼「我想像不到這是什麼滋味耶，有沒有料理好手能分享一下？」

貼文曝光後引起討論，不少老饕分享「我吃過，類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨切小塊直接泡鹽水，發酵完成後就可食用，口感清脆」、「在越南店吃排骨飯時吃過，看起來像我們的酸菜，但有點甜甜的」、「越南朋友說的『泡菜』，有可能就是類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其他香料醃漬發酵，越南有道酸菜魚就是用這酸菜烹煮的」。

也有人說「太棒了，減少廚餘啊」、「我家這邊好像是拔下來一大袋賣10、20元」、「那些對越南人來說都是寶」、「這個在高雄跟芥菜仁一樣價錢賣」、「這其實都可以吃，只是為了賣相，大多都拔掉」、「芥菜葉還是可以食用，丟棄太可惜了，感謝有人幫忙惜福」。

