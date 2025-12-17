越南人妻「撿廢葉」製成泡菜 菜販驚呆：想像不到

資深菜販廖炯程分享一名越南少婦到菜市場撿「廢葉」，該名少婦詢問菜販能否給她做泡菜，菜販聽聞後很驚訝，原來這種「廢葉」能製成泡菜，貼文曝光後，立即掀起網友們熱議。

菜市場。（示意圖／記者高珞曦攝）

廖炯程16日在臉書發文分享，早上來了一個越南少婦，對方問說能不能撿裝在一旁的葉子，廖炯程提到「這是我們做刈菜仁下來的廢葉」。因為不知道該名越南少婦想撿葉子做什麼用途，廖炯程忍不住好奇地問：「你這是要做雪裡紅嗎？」結果越南少婦的回答出乎他意料：「是做泡菜」。

廖炯程聽到此葉子能製成泡菜，讓他頗好奇其滋味，並詢問廣大網友們「有沒有料理好手能分享一下！？」該篇貼文曝光後，隨即引發網友留言「太棒了，減少廚餘啊!」、「完蛋了，這一公佈，明天市場看不到廢葉了」、「惜福 菜葉 新鮮 不爛 還是不浪費」、「我家這邊好像是拔下來一大袋賣10-20元，沒廢葉揀」。

其中有內行網友表示「這也可以拿來製作成台式酸菜，我都還特地去找這種的買。越南朋友說的『泡菜』，有可能就是類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其它香料醃漬發酵，越南有道酸菜魚就是用這酸菜烹煮的」、「我吃過，類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨切小塊直接泡鹽水 ，發酵完成後就可食用，口感清脆。」。

