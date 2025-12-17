越南作家協會第3屆「浪左」詩歌頒獎典禮 (圖)
第3屆「浪左」詩歌頒獎典禮由越南作家協會15日在河內博物館舉辦，現場超過200位各國作家、使館代表等與會者。（越南作家協會提供）
中央社記者曾婷瑄河內傳真 114年12月17日
