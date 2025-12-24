越南共產黨擬定下屆領導名單 蘇林續任總書記

根據2位收到會議簡報的知情人士透露，越南共產黨23日認可總書記蘇林(To Lam)未來5年繼續擔任這個最高職位。越南高階官員在這次會議上商定了一份候選人名單，預計在明年1月的黨代表大會上宣布。

在前任總書記阮富仲(Nguyen Phu ‍Trong)過世後，蘇林於2024年8月接任總書記。他推行了一系列被官員稱為「革命性」的改革，精簡官僚機構，嚴厲打擊貪腐，以期促進經濟成長。

一名收到會議簡報的知情人士告訴法新社：「沒有變化。黨總書記將繼續留任，以確保穩定。」

另一名知情人士證實，蘇林將繼續擔任總書記，並被提名為國家主席，一如中國國家主席習近平所做的一樣。

蘇林23日在一場演說中表示：「謹代表所有受到信賴的下任(黨)中央委員會和領導職務提名人選...我們感謝中央委員會、政治局和書記處對我們的信任，將這項任務交給我們。」這似乎是在感謝黨代表對他的提名。

他說：「我們將持續團結努力，並高度負責和高效地開展工作，以符合黨和人民的期望。」

領導階層人選的決定最終將在明年1月19日至25日召開的黨代表大會上確認，屆時也將制定未來5年的關鍵政策計畫。

激進改革

蘇林曾在2024年短暫擔任國家主席，他去年在前總書記阮富仲過世兩週後，接任了最高領導人的職位。

在蘇林晉升最高職位前，他曾在祕密的越南公安部(public security ministry)任職多年，該部門負責在一黨專政的越南監控異議人士和進行監視。

在他短暫擔任國家主席期間，蘇林加快了行政改革步伐，宣布了大規模的基礎建設投資計畫，這旨在實現雄心勃勃的經濟增長目標，這是支持該黨合法性宣稱的基礎。

改革將政府部門機構的數量從30個削減到22個。越南國家媒體、行政機構、警察和軍隊都面臨裁員。

為了精簡官僚並提振經濟，共有約14萬7,000人被裁員或提早退休。

精簡官僚機構一直是共產黨近10年來的目標，但蘇林加大了改革力道。

蘇林還推動將全國63個省市行政機構精簡至僅34個。

這項政府結構的改革，是在近年來聲勢浩大的反貪腐運動後進行的。

該運動已波及數十位商業領袖和政府高層人員，包括自2021年以來的2位國家主席和3位副總理。

在蘇林主導的這些激進改革之前，越南政府經歷了一段緩慢變革的時期，強調穩定和平靜，以建立可預測的形象並吸引外國投資人。