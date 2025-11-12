越南副總理：將很快與美國簽訂互惠貿易協議

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市

新頭殼 ・ 1 天前