越南古茶樹遭砍伐 (圖)

35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。 高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人 台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出，一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。林毅欣主任提醒，以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以

常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 5