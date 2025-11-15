越南台校國際科學競賽連奪二金 揮旗讓世界看見台灣

（中央社記者曾婷瑄河內15日專電）越華國際學校繼11月初於羅馬尼亞國際科學競賽拿下一等獎後，再度於印尼奪下國際科學與發明展金牌。獲獎同學表示，「能在舞台揮舞國旗時讓人感到熱血沸騰，為了心愛的家鄉得到了一份榮譽」。

越南台校越華國際學校（Viet Hoa International School）14日再度在國際舞台上嶄露頭角，於印尼青年科學家協會（IYSA）主辦的第七屆國際科學與發明展（ISIF）中榮獲金牌獎最高榮譽。

團隊以「益生菌發酵透過腸腦軸增強學習與記憶：水迷宮與陸地迷宮研究的證據」為題，探討益生菌發酵如何透過腸腦軸（gut–brain axis）增強腦功能，從來自歐洲、美洲、亞洲等數百件創新研究作品中脫穎而出。

得獎團隊由越華國際學校與友校胡志明市台灣學校共5人組隊，並由越華國際學校創辦人、僑務委員謝明輝領軍，副校長楊昆霖指導。

從小就對科學著迷的徐孜昀接受中央社記者電訪時解釋，「我們解開腸腦軸的關連秘密，是益生菌發酵出的代謝產物有機酸，能通過血腦屏障（BBB），刺激活化腦細胞，達到增強對空間認知與記憶能力」。

徐孜昀最喜歡觀察小老鼠走迷宮，也感謝學校提供研究環境與設備。她開心表示，「這份研究是科學界未解之謎，所以無從抄襲」。

同學李俊傑表示，競賽不只收穫獎項，更是珍貴的學習旅程。「很榮幸能為中華民國贏得金牌。這讓我感到非常自豪，是極大的肯定，也是新的起點。我會繼續努力研究，希望未來能在國際舞台上再讓世界看見台灣」。

嚴靖翔告訴記者，「老師、同學、家長都共同努力，為競賽做了很久的準備，花很多精力做實驗，所以很有成就感」。他很喜歡學校每週末開設的科學營，大家能一起在實驗室裡動手操作、討論。

蘇慕昀同學說，「我到現在還是有點不敢相信可以在印尼得獎，能跟團隊站在舞台上非常特別，現場很多不同國家的參加者，能與他人交流讓我們收穫良多」。

希望未來能做出貢獻人類研究的莊騏成則認為，比賽重點是要有自信，同時和其他隊交流，理解他人思路。「得到金牌時，能在舞台揮舞中華民國和越南國旗時也讓我感到熱血沸騰，因為我為了我心愛的家鄉得到了一份榮譽」。

越華國際學校11月初才在羅馬尼亞國際科學競賽中，以「嗜酸乳桿菌與雙歧桿菌補充對小鼠空間學習與記憶之影響—以莫里斯水迷宮實驗為依據」研究主題拿下羅馬尼亞科學與科技博覽會（RoSEF 2025）一等獎。

這份研究是印尼得獎作品的基礎，罕見獲得羅馬尼亞推薦，下次國際比賽中無需經過複賽。

越華國際學校創辦6年，有逾300位學生。為準備明年即將啟動的高中部，自8月起開辦「週末科學營」，聘請多位博士透過專題式學習（PBL）設計課程，包括程式編寫與人工智慧（AI），開放胡志明市台灣學校等外校同學參與，也促成這次的跨校組團出賽。

謝明輝表示，越華國際學校結合台灣教育優勢與國際視野，培育具創新思維與科研能力的國際化學生。此次得獎不僅展現越華師生科研教育成果，「更象徵越南僑教體系與台灣教育連結的深化與成功」。

楊昆霖強調，越華學生能在國際競賽連續奪冠，證明學校推行的STEM（科學、科技、工程、數學）跨領域教育已達國際水準。

長年推動教育改革的他也把台灣的「學習歷程」概念帶入學校。「學生能以實驗精神、創新思維與團隊合作面對挑戰，是越華教育最值得驕傲的價值」。未來學校將繼續讓更多學生能以台灣為根、以世界為舞台，在科研與創新領域上發光發熱。（編輯：韋樞）1141115