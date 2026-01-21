越南同鄉相揪偷機車 警收網逮失聯移工與通緝犯

cnews204260121a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局日前接獲機車失竊案，多日循線追查後，成功找回失竊車輛，也順勢揪出2名越南籍失聯移工與1名台灣籍通緝犯。第六警分局表示，當場查扣多輛贓車與失竊車牌，讓竊車集團原形畢露。訊後也將3人分別移送偵辦。

第六警分局表示，轄區協和派出所員警，接獲1名機車車主報案指稱，自己停放好的機車竟不翼而飛。員警受理後立即調閱周邊及沿線監視器畫面，逐格比對過濾、一路追蹤，果然循線發現失竊車輛行蹤，員警前往尋找時，不僅順利找回車輛，也通知涉案重大的1名34歲阮姓移工，到案說明。

警方表示，阮嫌起初不斷顧左右而言他，不願承認行竊犯行。但在員警耐心追問下，態度逐漸軟化，員警也繼續深入追查，等時機成熟，循線將另1名31歲阮姓逃逸男移工，以及1名34歲潘姓通緝犯，通通查緝到案，帶回調查。還起獲相關贓證物等，訊後分別移送法辦。

第六警分局呼籲，民眾若發現機車遭竊，務必第一時間報案，並可透過加裝防盜裝置、停放於有監視器或明亮處，以降低失竊風險。

照片來源：台中市警方提供

