越南國家兒童醫院來訪 長庚大學拓展東南亞醫學合作網絡

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越南國家兒童醫院（Vietnam National Children's Hospital）陳明典院長率領19位醫師及主管組成訪問團，6月11日參訪林口長庚紀念醫院及長庚大學，除了簽署合作協定，並就醫學教育與人才培訓、研究合作、醫療數位轉型，以及器官移植、基因體學、再生醫學與感染醫學等策略領域進行討論。期望透過深入交流，建立長期且具實質效益的合作夥伴關係。

長庚大學醫學院表示，越南國家兒童醫院是越南衛生部所屬中央級兒科醫學中心，透過此行實地參訪，了解長庚醫療體系的臨床服務、兒科發展與整體運作模式，以及長庚大學的學術研究與創新發展方面的成果。同時，經由面對面的座談，探討未來合作契機，深化醫療與學術交流。

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長庚大學醫學院師長與越南國家兒童醫院參訪貴賓合影

陳明典院長所率領的參訪團，包括2位副院長及感染醫學、心臟醫學、呼吸醫學、遺傳醫學、再生醫學、免疫醫學等領域與行政單位主管。上午行程於林口長庚紀念醫院展開，由邱政洵副院長接待，安排醫院參訪及合作協議簽署儀式；下午則移師長庚大學，由醫學院林俊彥院長主持交流活動，並邀集醫學院、研究中心及相關領域主管共同參與。

交流活動中，由長庚大學醫學院洪錦堂國際事務副院長介紹醫學院發展特色與國際合作成果，接著是生物醫學研究所黃柏榕副教授分享Agentic AI於生物醫學教育與研究領域的創新應用。最後則安排顧正崙主任介紹分子及臨床免疫中心，呈現長庚大學免疫醫學及轉譯研究領域的重要成果。

顧正崙主任介紹長庚大學分子及臨床免疫中心研究特色與成果

雙方並針對未來合作方向進行討論，期望整合臨床、研究與教育資源，共同推動創新醫療發展。會後，訪問團先後參觀長庚大學分子及臨床免疫中心，以及新興病毒感染研究中心，深入了解長庚大學在免疫學、感染醫學及生物醫學研究領域的研發能量；隨後前往台塑企業文物館參訪，為此次交流活動畫下圓滿句點。

長庚大學近年持續推動國際化發展，積極拓展與東南亞醫療及學術機構的合作網絡。林俊彥院長表示，此次越南國家兒童醫院來訪，展現雙方推動醫療與學術合作的共同願景，未來將持續深化在醫學教育、人才培育、研究發展及臨床交流等領域的合作，共同促進國際醫療發展與學術創新。

越南國家兒童醫院參訪長庚大學分子及臨床免疫中心

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