嘉義報導

嘉義有民眾今年九月底參加越南旅行團，控訴旅行社明知有颱風，卻不顧天候和路況惡劣，堅持繼續行程，導致團員都因為土石流爆發，被困在山上，整個行程如同玩命，不但被迫滯留的住宿費用要自己承擔，接下來的行程也因為天候惡劣全部取消。對此旅行社回應，都有在處理。

越南團變玩命團! 旅行社帶團硬闖災區 團員慘困山上

消費者控訴颱風來襲旅行社還堅持行程，路上不少路段都已經坍方，讓他們心驚膽顫。（圖／當事人提供）

這不是什麼前往災區的救援過程，而是今年9月底的越南旅行團，消費者控訴旅行社明明知道颱風來襲，卻還是堅持行程，讓整團團員如同玩命。控訴民眾張小姐說，第二天就是狂風暴雨他還是帶去山上，路上就是土石流就是樹都已經倒塌了，剩下單向車可以通行，我們在路上塞了五、六個小時。拿出當時拍攝的畫面，來自嘉義的團員張小姐相當氣憤，指控當天天候和路況都相當惡劣，一群人因為土石流爆發受困山上，被迫滯留的住宿費用還要自己承擔，接下來的行程也因為天候惡劣全部取消。張小姐說，旅行社只有給我們退退門票，退退車票然後帶我們下山，因受困山上還增加一個新的住宿，又加收我們住宿費用。嘉義市政府消保官黃崇傑則表示，國外旅遊途中，如果因不可抗力要改變行程，因此多出的費用不可向旅客收取。

越南團變玩命團! 旅行社帶團硬闖災區 團員慘困山上

消費者出面控訴沒享受到美景卻只有一肚子的氣。（圖／民視新聞）

張小姐是花了4萬多元參加連鎖旅行社的北越河內六日遊，沒享受到美景卻只有一肚子的氣，更控訴回國後投訴旅行社總公司，卻還是得不到處理。但旅行社賴姓業務員表示，沒有像當事人說的我們完全不理會，或是什麼互丟皮球沒有，都有在處理消費者的問題。

