越南在南海興建21座人工島 挑戰中國航道控制權

（中央社台北4日電）華爾街日報報導，越南過去4年在具主權爭議的南沙群島興建21座人工島，而中國在該區只有7座。越南對島礁的軍事化程度，遠遠超過除中國之外的任何國家，也挑戰了中國對重要航道的控制。

華爾街日報3日報導，衛星圖像顯示，越南在南沙群島（Spratly Islands）占領的21個岩礁和低潮高地都建造了新陸地，這些前哨基地使越南能在該區展現軍事力量，也是對中國在同一島鏈上擴建並加固多處礁石與環礁行動的回應。

南沙群島具有主權爭議，不僅越南與中國，台灣、菲律賓、馬來西亞和汶萊都主張擁有主權。且南海是全球貿易的關鍵通道，一旦台海爆發衝突，將是美軍關鍵的補給路線。

越南這些人工島擁有多個港口、一條2英里長的飛機跑道，可容納大型軍機起降，並具備充足的彈藥庫以及可部署重型武器的防禦工事。越南對島礁的軍事化程度，遠遠超過除中國之外的任何國家。

據美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的數據，截至3月份，越南已在南海建造了2200多英畝的人工陸地，而中國建造的面積略低於4000英畝。

北京方面在今年2月曾對越南填海造陸活動表示，中方一貫反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動。然而，中國軍隊從未試圖阻止越南的挖泥船進入這些前哨。與中國對菲律賓的激進言論和行動形成對比，中國曾多次阻止菲律賓船隻向其在南海的前哨運送補給。

報導引述美國波士頓學院（Boston College）東亞政治訪問學者武春康（Khang Vu）說，這種截然不同的對待方式，可歸因於越南與中國之間更為複雜的關係。中國企業在越南擁有數以千計的工廠，中越兩國執政的共產黨也建立了溝通管道，可在公眾視野之外處理問題。

武春康表示，「越南希望管控與中國的爭端，但同時我們希望防止中國再次對這些島嶼發動突然襲擊。」

相較之下，中國將菲律賓視為美國的代理人，並反對美國在南海的存在。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎紅協（Le Hong Hiep）說，美國譴責中國造島行為，但並未公開反對越南的舉動，可能是因為越南的舉動被視為對抗中國的潛在堡壘。

報導指出，多數分析人士認為，越南的海空軍規模小得多，幾乎不可能在全面戰爭中守住這些前哨基地。這種相對的軍事弱勢，也解釋了為什麼該區域其他國家對越南大規模填海造地的行動多半視而不見。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141104