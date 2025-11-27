越南外交部：台海和平穩定至關重要 盼各方共同維護

（中央社記者曾婷瑄河內27日專電）中國近日與日本因台海安全議題立場而對峙。越南外交部今天在記者會上回覆中央社時表示，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世界都至關重要，盼有關各方「都能為維護地區及世界的和平、穩定做出積極貢獻」。

今天越南外交部舉行例行記者會，由於近幾週越南、東南亞，乃至全球都因災害頻傳與地緣政治緊張局勢而充滿變動。出席的國內外記者人數更甚以往，中國官媒中央電視台（CCTV）也難得出現。

中央社在記者會上提問，「近日中國、日本因台海安全議題交鋒，美國總統川普也涉及其中，這說明台海對亞洲秩序來說是無可避免的議題。越南作為印太地區重要國家，對於台灣海峽和平、穩定的重要性，立場為何？」

越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）回覆說道：「越南在這個議題上的立場明確且不變：基於一個中國原則，我們認為台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至世界都是至關重要的。」

她接著表示，「越南希望有關各方，都能為維護地區及世界的和平、穩定，以及促進合作與發展作出積極貢獻」。

日前日本首相高市早苗在國會答詢表示「假設台灣有事的最壞情況，可能構成存亡危機事態」，導致北京大為光火，不僅限制中國人赴日旅遊，也禁止日本水產品進口，兩國緊張局勢升高。

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話過後，接著於25日與高市通話，顯示此事不僅已上升至最高層級，也關乎美、日同盟。

在記者會中，范秋姮也針對越南大洪災回覆國內記者提問，表示感謝外國友人與組織的慰問與救援，將與各方合作盡快援助災民重建。她同時也向香港新界大埔宏福苑大火死傷者及家人致意。

此外，也有記者詢問關於流亡泰國的越南難民恐遭遣返一事。泰國警方今年多次大規模逮捕越南籍人士，包括已通過聯合國認定的難民和庇護尋求者，引起國際關注。

范秋姮今天對此表示，「任何違法者都將依法遭到懲處」，指出泰國與越南政府正就遣返難民事宜「密切合作」。（編輯：韋樞）1141127