越南多頭點火2／券商開戶數暴衝越股夯爆 達人：定期定額百億級基金最簡單

越南證券市場正站在結構性變革的起點，制度升級、人口紅利，加上被納入新興市場後，全球資金卡位挹注，國際資金與本土散戶，正形成推動越股的「雙引擎」，專家就認為，現在的越南背景與台灣1990年代的情境極為相似，成為全球市場的新亮點，投資人可挑選規模大、成立時間長的基金，跟著越南起飛。

「台灣證券戶普及率高達9成，台股早已成為全民運動；但越南證券戶普及率只有約10%，代表未來還有相當大的成長空間。」投資達人、股怪教授謝晨彥指出，越南近年大刀闊斧推動證券制度改革，使更多當地民眾開始參與投資，在人口紅利加持下，越股開啟新一輪的發展契機。

他說，越南券商積極導入網路開戶、App開戶等數位化流程，降低投資門檻，吸引大量年輕族群湧入市場，「光單月新增開戶就高達29萬戶，整體證券開戶數更突破1,100萬人次。」他形容，越南本地證券市場活絡，正引爆一波開戶潮。

謝晨彥指出，在新興市場的成長階段，散戶力量往往扮演不可忽視的角色。如今的越南讓人聯想到數十年前的台灣，「1996年台灣被MSCI納入新興市場後，更多元的金融商品陸續推出，市場深度與廣度迅速擴張。」他認為，越南的發展軌跡與當時台灣高度相似。

事實上，越南目前具備多項明確優勢：估值便宜、大型基礎建設推動GDP強勁成長、升級為新興市場、證券制度全面改善，加上網路化讓更多民眾參與投資，「這些條件疊加，越股未來勢必迎來一段具規模的成長期。」

那麼，該怎麼參與市場成長？謝晨彥建議，投資人應優先挑選規模大、成立時間長的基金，「市值大的公司會被納入ETF，但是否真正能受惠越南經濟起飛？不一定。」他進一步解釋，基金經理人透過在地研究與公司拜訪，更能挑出能實質吃到越南經濟起飛的企業，以「中信越南機會基金」為例，規模超過百億元、成立約5年，是當前越南主題中值得關注的標的。

「波動越大越適合定期定額，因為可以買得相對便宜；若想搶在越南正式升級為次級新興市場前卡位，也能搭配單筆布局。」謝晨彥提醒，新興市場波動較大，定期定額能平均成本、提高勝率；若看好越南被指數納入後的資金行情，則可採用單筆加定期定額的「雙軌策略」，將越南主題作為衛星配置，掌握長期潛力。

