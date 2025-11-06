越南大規模南海造島! 4年建21人工島遠超中國 專家疑美暗中支持
[Newtalk新聞] 近年來，中國頻頻就南海地區島礁的主權問題，與菲律賓、越南等東南亞國家爆發爭議，國際社會也持續關注著南海地區的局勢變化。近期有美國智庫發布消息，稱越南最近數年內持續在南海地區修建人工島，試圖加強對特定爭議海域的控制能力。有中國專家分析認為，越南近年在南海地區採取積極行動的原因，可能與美國政府的暗中支持有關。
《騰訊網》國際專欄作者「猫哥工作室」發布文章指出，美國智庫「戰略與國際研究中心」( CSIS ) 近期發布研究報告，宣稱越南當局在過去 4 年的時間內，接連在南沙群島地區修建了 21 座人工島，比中國在相同時間內修建的人工島數量多了 14 座，大規模強化了越南對南海地區島礁的實際控制能力。
「猫哥工作室」分析稱，越南在南海地區建造的人工島不但具備軍事用途，未來也可能成為國際法庭的談判籌碼，推測相關行動可能已經獲得美國政府的支持。「猫哥工作室」表示，近年來，美國頻繁透過軍事援助、外交合作等方式，試圖拉攏越南，將越南納入美國的印太戰略框架之中。
「猫哥工作室」認為，面對相關國家的步步緊逼，中國必須透過更加成熟的南海布局，持續修建人工島、部署海警船並加強軍事巡邏，以支持自身的主權主張。「猫哥工作室」推測，北京當局目前可能以低調處理的方式，應對越南在南海地區的擴張行動，以維繫中、越兩國間的友好關係。
「猫哥工作室」指出，比起越南，中國應更優先建立針對菲律賓的反制措施，並加強與其他東盟國家的經貿合作，在破解美國印太戰略封鎖的同時，以和平的方式解決南海問題。
