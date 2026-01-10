越南女兵打仗不穿衣服？專家曝戰場「殘酷真相」

國際中心／綜合報導

網傳越南女兵不穿衣服打仗？專家給了震撼的答案。（圖／翻攝自百度百科）

越南女兵不穿衣服打仗的傳聞在網路瘋傳多年，真相究竟為何？1979年中越戰爭（對越自衛反擊戰）戰況慘烈，關於越南女兵「裸戰」的野史層出不窮，但歷史專家指出，這類說法並非全然憑空捏造，而是結合了亞熱帶叢林的極端氣候與特殊戰術的「極端案例」。透過真實背景、戰術原因與心理戰傳聞三個維度，我們能發現這並非戰場常態，而是被大幅度誇張化了。

【中國老兵：越南女兵打仗不穿衣服，特別是被俘虜時】

網傳，根據一些中國老兵的說法，越南女兵在被俘虜時，會主動脫下外套，把迷人的胴體亮出來，來迷惑敵人。在很面對少數人時，她們就趁對方放鬆時，撿起機槍掃射，她們甚至會與對方同歸於盡，或趁對方放鬆的時候，會使用隨身攜帶的武器殺死對方。

廣告 廣告

在執行任務中，她們總會流露出一副單純無知的少女形象，甚至還會做出一些誘惑性動作。來減輕敵人的戒備，可她們轉過身，卻是一副冰涼涼的面孔，透露出一副殺氣。通過日常的訓練，鍛鍊出她們快速出槍、射擊的能力。空閒時光，她們學的更多的是如何通過自身去吸引敵方，並殺死對方。她們的考核很簡單，通過自身，去俘獲指定的人物。

【越南女兵裸戰真相：非正式軍令而是極端案例】

實際上，學者指出，在正規兩軍交戰中，絕無軍隊會要求士兵「赤裸上陣」。然而在當時的中越戰場，因地理環境特殊，確實產生了這類誤解。首先是「熱帶雨林的極端氣候」，中越邊境潮濕悶熱，士兵軍裝長期濕透，導致嚴重的皮膚病與濕疹，為了緩解痛苦，不論男女兵在非作戰或隱蔽工事（暗堡）內，確實會出現「赤膊」或「穿著極少」的情況，這在當時是逼不得已的生存手段。

越南推行全民皆兵，大量女兵參與作戰。（圖／翻攝自百度百科）

【特種作戰揭密：誘騙敵軍的致命「色誘戰術」】

另一個關鍵在於「特種作戰與民兵混戰」。當時越南推行全民皆兵，大量女兵偽裝成在溪邊洗澡或水田耕作的平民，藉此誘騙敵方靠近，再瞬間取出武器突襲。根據中國老兵回憶，越南女兵有時為了突圍，會利用「性別優勢」主動脫掉衣服，造成敵方年輕戰士心理猶豫與視覺衝擊，藉此爭取反擊機會。這種將軀體化為武器的戰法，確實在老兵回憶錄中有過零星記載。

【為什麼傳聞不斷？地攤文學與美越戰爭的影子】

這類說法之所以能流傳至今，主要受到「地攤文學」的推波助瀾。90年代後大量軍事野史為了吸睛，將零星案例誇大為普遍現象，加入獵奇描寫將其「網路傳說化」。此外，傳聞也深受「美越戰爭」影子影響，當時美國大兵留下的裸體抵抗印象，被後世「移花接木」到了中越戰爭。甚至在戰俘營中，女兵也會以「袒胸露背」作為抗議手段，種種因素交織才形成了這種刻板印象。

【總結真相評分：20%事件屬實但性質不同】

綜合分析，這類傳聞的真實性僅約20%。真相是：在濕熱工事內、洗澡被襲或作為極端的色誘戰術時，確實有少數裸露案例；而謠言則是：越南女兵「成群結隊」不穿衣服打仗，這完全不符軍事常理。這類傳聞更多反映出戰爭環境的惡劣，以及後世對於戰場殘酷性的一種扭曲解讀。

更多三立新聞網報導

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

黑龍江驚現「4個太陽」！古書預言大凶之兆？網嚇瘋：后羿快起床

古代嬪妃為什麼大多無法生育？死後遺體訴說了最痛真相

