越南女博士借帳戶慘背2千萬稅金 遭境管攜子流落街頭

一名擁成功大學博士學位越南籍女子，2018年曾將金融帳戶交給室友辦理獎學金，未料去年9月入境時發現積欠2千多萬稅金遭境管，現在帶著幼子流落街頭。

國稅局台南分局。（圖／翻攝自Google map）

根據《聯合新聞網》報導，越南籍范姓女子2018年取得成功大學博士學位後就回越南，尚還有獎學金可領，便將金融帳戶交給當時中文系室友阮姓女子，請她幫忙申辦，她離開台灣後就到德國就業，並在當地結婚生子，未料去年帶著孩子回台灣舊地重遊，讓她生活發生巨變。

范女去年9月20日帶1歲多兒子來台灣旅遊，入境時移民署告知她已遭境管，原因是她的個人帳戶有大量金流，積欠2000多萬元稅金，須繳清欠稅才能解除限制出境管制，范女得知噩耗當場傻眼，後來簽證過期又無法合法工作，導致她的生活開始出現問題，帶著幼子在台灣苦無依靠，直到去年11月丈夫趕到台灣現把孩子接走，但范女仍持續在台滯留。

廣告 廣告

范女後其在台滯留期間生活困頓流落街頭，常睡在宮廟或教堂靠人施捨過活，她患有疾病沒藥吃隨時有發病風險；期間曾多次向國稅局陳情，也表示願意工作還款，但基於相關規定她在台灣沒有身分及工作資格，已多方向人員組織、立委等單位求助，讓她仍工作還款解除境管。

對此國稅局台南分局表示，實際調查結果與范女自述有所出入，范女確實為公告欠稅大戶，其帳戶確實曾有大量金流出入，並強調如何籌錢非其權責，建議當事人可尋求親友協助，只要欠款繳清即可解除限制出境管制。

延伸閱讀

20歲正妹網紅流浪柬埔寨 毒檢呈陽性...已返大陸就醫

現況曝！陸正妹網紅被高薪誘騙至柬 「雙腿骨折」流落街頭獲救

NBA/前隊友再被拍到流浪街頭！38%網友籲詹皇應伸出援手