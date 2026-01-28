越南女博士返台變欠稅大戶限制出境！移民署回應了 律師曝1招解套

社會中心／陳慈鈴報導

移民署南區事務大隊證實越南女博士因欠稅遭限制出境，並說明權責機關為國稅局。（示意圖／翻攝自Google Maps）

一名在台灣取得博士學位的越南籍范姓女子，去年9月入境台灣後遭到限制出境，還因此被迫與2歲兒子分離，她自訴是因為出借帳戶，導致積欠2千萬的稅款成了欠稅大戶。由於觀光簽證已經過期，目前既無法工作也沒有辦法就醫。對此，移民署回應了，律師也提供解套措施。

越南女博士返台變欠2千萬大戶

根據《聯合報》報導，越南籍女子於2018年取得成功大學工業與資訊管理學系的博士學位，同年10月返鄉，由於可以領取學校獎學金，便把帳戶交同校的阮姓女室友處理，豈料，當她於2025年來台旅遊之際，才被告知帳戶有欠稅問題，得知後本人表示會承擔這筆費用。

怎麼做能解除境管？

移民署南區事務大隊說明，范女遭國稅局以欠稅為由申請境管，目前雖然簽證過期，但有固定住居所做收容替代處分，所以她還是能夠自由活動，且持續掌握其動態。但若要解除境管，則要等到國稅局申請撤銷，並確認范女在台灣沒有其他案件，方能准許她離境。

現階段可以如何解套？

關於范女的問題，現階段要如何解套呢？律師李奇芳表示，范女想要提早解除限制出境，如果真是因為出借帳戶而被視為欠稅，可對阮姓友人提告侵占，透過偵審程序認定的事實，向國稅局進行協調。

