越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂

國際中心／唐家興報導

「溫柔、顧家、勤快、皮膚白」，是不少台灣男子對越南女子的傳統印象。（示意圖／PIXABAY）

台灣外籍配偶版圖正在洗牌，根據內政部移民署統計，截至今年2月，越南籍配偶已突破117,000人，越南籍配偶已成為台灣外籍配偶的主力軍之一。不少人發現，身邊娶越南老婆的台灣男性愈來愈多，從鄉鎮到都市都看得到這樣的家庭組合。為什麼偏偏是越南？越南女性到底有什麼魅力，讓台灣男人願意跨海成家？

【不是不想娶台灣人，是現實太硬】

先說實話，很多人不是「偏好外籍配偶」，而是被婚姻市場逼到牆角。房價高、薪水漲得慢，加上年齡、條件、生活圈限制，不少男性在台灣婚戀市場越來越吃力。當結婚變成高難度任務，跨國婚姻自然成為「看得到的出口」。

【越南女子為何特別吸引人？】

談到關鍵，網路上最常出現的關鍵字不外乎：「溫柔、顧家、勤快、皮膚白」。雖然聽起來有點老套，但不少已婚者私下坦言，越南女性多半重視家庭、願意一起打拚生活，對成家、生小孩的期待也相對明確，這點正中不少台灣男性的心。

越南女性留給台灣男子溫柔、顧家的形象。（示意圖／PIXABAY）

【真正加分的，其實是生活態度】

第一線觀察發現，真正讓婚姻走得下去的，不是外表，而是態度。願意學中文、適應台灣生活、照顧孩子、分擔家計，這種「一起把日子過好」的實際行動，在高壓又低生育的台灣社會裡，對想要穩定家庭的男性來說，殺傷力極強。

【別只看優點，跨國婚姻也有雷】

不過，專家也提醒，跨國婚姻不是戀愛實境秀。語言不通、文化差異、金錢觀念、是否支援娘家，都是婚後常見地雷；若婚前只靠仲介快速配對、了解不深，衝突往往來得又快又猛，甚至還可能踩到非法婚介、證件問題等風險。

專家提醒，別再把越南女子都想成溫柔沒脾氣，那是不可能的：且跨國婚姻還必須考量到語言、文化差異，及是否支援娘家等問題。（示意圖／PIXABAY）

【越南女子不是模板，婚姻也不能靠幻想】

學者直言，把「越南女子都很溫柔、好相處」當成結婚理由，反而最危險。因為不管來自哪裡，每個人都有脾氣、想法與底線。婚姻能不能走得久，從來不是國籍問題，而是有沒有把對方當成平等的伴侶。

【從數據到街坊，早就不是稀奇事】

如今，越南配偶早已走進台灣的學校、職場與社區。她們不只是統計表上的數字，而是真實家庭的一部分。

越南女子成為台灣外籍配偶主力軍，並非偶然，而是現實選擇下，一段段真實人生交會的結果。

