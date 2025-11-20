越南女掏槍幫6囚犯逃獄！「長太美」慘遭記者公然性騷

越南女掏槍協助6囚犯逃獄，卻因「長太美」遭記者性騷。圖／翻攝自網路

一名越南籍女子在柬埔寨協助6名囚犯逃獄，警方展開追捕行動，並在當天晚上重新逮捕歸案。然而，該名女子事後卻遭到男記者伸鹹豬手撫摸性騷，引起社會撻伐。

根據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，事發於18日上午，一名越南籍女子，冒充其中一名被告的親屬潛入法院停車場，接著趁罪犯從囚車下來時，遞給同夥一把手槍，一行人也藉此逃出法院，全程都被監視拍下。

越南女掏槍協助6囚犯逃獄。圖／翻攝自網路

范納瑞斯上校（Col Vannareth）表示，一名囚犯從這名女子手上奪走一把槍，接著對警衛連開數槍示警，一行人逃跑途中，一名警察對空鳴槍，試圖阻止他們逃跑，不過囚犯們沒有停下腳步，最終成功脫逃。

警方見狀後緊急駕車追捕，不料1個半小時後，發現一輛逃逸車輛墜入一處池塘，為其中一名逃逸囚犯，監獄總局發言人索納丁（Kheang Sonadin）表示，目前已將6名囚犯逮捕歸案。

越南女遭逮捕後被記者性騷。圖／翻攝自網路

警方事後扣查涉案車輛、一把手槍、多支AK步槍，以及其他武器，柬埔寨內政部透露，將深入調查槍械來源，初步懷疑為越南走私入境，並將徹查相關犯罪背景。同時，柬埔寨政府也暫時關閉法院週邊道路，增派治安部隊，並對全國監獄保全展開嚴密審查。

該起事件僅造成1名員警輕傷，法院內其他囚犯並未受到影響，不過原定於18日受審的6名囚犯，開庭日期也將無限期延後，也將多背上《逃獄罪》。

然而，該名女子的身分也引起關注，因出眾外貌，加上突破重重防線上前掏槍，更被網友封為「東南亞第一深情大嫂」。

根據柬埔寨媒體《Camness》報導，網路上流傳一段影片，女子與6名囚犯被逮捕時，被關在同一輛皮卡車內，同車的還有警察、記者，豈料記者竟當場觸摸女子臉部，輕蔑說道「臉頰真光滑」，另一名男記者更當場品頭論足一番，誇讚「她的胸部很大」。

該段影片曝光後引起大批民眾砲轟，質疑警方與記者素質低落，呼籲應介入調查，並表示無論女子是什麼國籍，或是有沒有犯罪紀錄，都應該受到尊重。對此，柬埔寨新聞部表示已撤銷該兩名記者的記者證，要求進行新聞倫理道德教育，同時呼籲公眾停止流傳影片。

越南女遭逮捕後被記者性騷。圖／翻攝自網路

柬埔寨獨立媒體中心 (CCIM) 媒體發展總監索昆蒂婭（Chhan Sokunthea）也公開譴責記者的猥褻行為，認為記者應恪守職業道德，無論種族，都應該維護女性榮譽與尊嚴，「若影片被發布到網路上，女子也可以提告對方」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



