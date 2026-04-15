越南女服務生幫男客「手拉坏」！新北情色養生館被抓繼續開 慘遭斷水電

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

警方當場查獲48歲黎女正在替客人服務。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲三民路一間養生館暗藏春色，媒介外籍女子與客人從事性交易，只要加價5百元就能進行俗稱「半套」的性交易服務，蘆洲警方112年間就曾查獲過，而市府聯合稽查小組昨天（14日）再度找上門時，業者依舊暗中媒介色情，當場查獲一名黎姓女子正在替男客進行半套性交易，後續強勢斷水斷電，展現公權力決心。

警方與相關單位組成市府聯合稽查小組到場稽查。（圖／翻攝畫面）

據了解，這間位於蘆洲三民路上的養生館，早在112年間就曾被蘆洲警方查獲從事性交易，當時逮捕現場負責人，另查獲37歲阮姓、40歲阮姓以及43歲梅姓越南籍女子，發現3名女子以90分鐘1300元為代價進行按摩服務，按摩過程中，會暗示男客是否要加價5百元，就能從事半套性交易。

廣告 廣告

警方當場查獲48歲黎女正在替客人服務。（圖／翻攝畫面）

蘆洲警方後續提報新北市政府公共安全稽查小組實施全面稽查，發現該店家除未經申請變更建物用途即經營養生館，更私下媒介性交易，由工務局依建築法實施裁罰並限期改善，但店家經多次告知，卻仍未於改善期限內進行使用用途變更，違規事實明確。

警察局、消防局、經發局、工務局等機關昨天（14日）再度到場實施聯合稽查時，發現該建物用途仍未變更、消防措施亦有違規情事，甚至店家更名繼續營業，當場查獲48歲黎姓越南籍女子正在替男客進行半套性交易，公共安全稽查小組經評估後，當場予以斷水斷電，展現公權力決心。

現場強勢斷水電。（圖／翻攝畫面）

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

就是他！猴硐5貓咪遭噴辣椒水 虐貓男落網稱：心情不好

板橋路面突爆裂！一度造成4726戶停電 竟是白蟻惹的禍

新莊工人檢查故障電梯！反遭配重塊重壓 昏迷送醫搶救

