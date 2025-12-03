越南女載狗上路倒車不穩 屏警唾液快篩抓出毒駕

〔記者羅欣貞／屏東報導〕42歲陳姓越南籍女子開車載著2隻狗上路，因倒車不穩遭警方盯上，經查她所開的車子涉及侵占，又見她精神恍惚，立刻施以新式唾液毒品快篩試劑，呈二級毒品安非他命陽性反應，當場被逮捕，為防車上2隻狗發生危險，警方也暫時將牠們帶回派出所照顧，最後才由她的朋友領回。

警政署上(11)月20日起啟用毒品唾液快篩試劑取締毒駕，屏警配合政策全面啟動執法。屏縣里港警分局今(3)日表示，高樹分駐所警員顏煥偵、陳瑀桓近日執行晚間金融機構巡守勤務時，發現一部黑色自小客車形跡可疑，倒車不穩，經查該車涉侵占案，立即盤查，更發現該名越籍陳姓女子精神恍惚，疑似施用毒品，經以唾液快篩初步檢測，呈二級毒品安非他命陽性反應。

警方依法逮捕陳女後逕行搜索，查獲她涉嫌持有安非他命毒品3小包及吸食器等，經初步檢驗均呈安非他命陽性反應，全案依涉犯毒品危害防制條例、使用贓物罪、侵占罪移請台灣屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源。

警方也調查，陳女所駕車車輛車主登記在友人名下，陳女稱車子是她出錢購買，但友人報案指車子遭到侵占，雙方各說各話，還待釐清。

里港警分局長邱逸樵表示，毒品駕車的危害不亞於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，往往是釀成重大道路交通事故的主因，為確保用路人安全，里港警分局將持續運用毒品唾液快篩試劑強化查緝能量，展現打擊毒駕的決心，也提醒民眾切勿心存僥倖、施用毒品後駕車，一旦查獲將依法嚴辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

