越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆

一名網友近日在Threads分享一起發生於台北101的歧視事件，指稱其認識的一位越南籍移工女子，日前前往該商場的鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃時，因外貌或語言因素疑似遭遇不友善對待，貼文曝光後引發廣泛關注與討論，也釣出台北101董事長賈永婕回應。

該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不解直呼「101不是每天都是外國遊客嗎？」

貼文曝光後，101董事長賈永婕也在該篇貼文下方留言回應：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，吸引2萬人點讚，對此，原PO則表達感謝「謝謝董事長守護台灣門面」。有網友表示「101員工教育訓練第一條：賈董會在脆上海巡」，賈永婕也回覆「是不是很認真。」

其他網友也紛紛表示，「打工的把自己當老闆真的很好笑」、「101鬼塚虎有位女店員態度真的超差，上次帶小孩去試穿鞋子，他愛理不理就算了，請他去拿試穿的尺寸，他竟然站在旁邊跟別人聊完天才去，如果是同一位的話那真的不意外」、「協助安排狠人去專櫃實施刁難型消費，看到底是他們態度比較差還是我們比較奧客，最後我們一定會買」、「鬼塚虎又不是什麼多貴的鞋子，101這個店員很糟糕」、「跟越南妹妹說明一下，不是她的口音或外國人身分問題。101的所有專櫃人員，90%都是勢利眼」、「101不少櫃都這樣，我貴婦朋友拎著Dior黛妃包進去也被冷淡以待，不曉得是不是營銷策略」。

