越南妹尾牙自費熱舞當一夜明星！台員工卻怨「沒補休又沒錢」 怒揭慣老闆黑暗面：有夠缺德

歲末年終，正是各企業舉辦尾牙或年度派對（Year-End Party, YEP）的旺季，而對於這場年度盛會，不同國家的職場文化也呈現出截然不同的極端反應。當國外年輕世代將YEP視為展現自我、從「工廠女工變身公主」的夢幻舞台時；台灣的社群平台Threads上卻充斥著上班族的怒火，痛批尾牙強迫員工表演是「過時陋習」，直言這根本是「無償加班娛樂長官」。

國外YEP風潮盛行！自掏腰包也甘願 「女工變公主」吸500萬點閱

在越南及部分東南亞國家，年終派對正逐漸演變成Z世代的「秀場」，對於年輕人而言，這不只是一頓飯，更是一個被看見、被認可的里程碑。據《Tienphong》報導，近期在TikTok上，一段由用戶Doanh Pham Huyen Ngoc發布的影片爆紅，累積超過500萬次觀看，影片記錄了她從一名普通的工廠工人，在年末派對上華麗轉身，驚艷全場如同「公主」的過程。據悉，她與同事們並非被迫，而是自願自掏腰包聘請編舞老師、購買精緻禮服，並利用整個月的時間排練，只為了在舞台上創造難忘瞬間。

5S Media的公關負責人Hoai Thinh女士分享，YEP對她而言，是回顧辛勤工作與領導力成長的時刻，許多年輕人也持正面看法，認為這是職場的高光時刻，「平日忙於工作，終於能用一晚變身成不同的自己，這是一種減壓，也是一種成就感的儀式。」

沒錢又沒補休！台灣尾牙表演引反彈 網怨「強迫獻藝」黑暗面

鏡頭轉回台灣，氣氛卻完全不一樣！雖然部分企業近年來已改為邀請藝人表演，但仍有不少公司維持「員工表演」的傳統。社群平台Threads上近期湧現大量抱怨文，許多網友對於尾牙必須「無償跳舞」感到深惡痛絕。

一名網友發文控訴這項「荒謬陋習」，指出公司高層為了場面熱鬧，強迫員工擔任主持人、寫腳本、想梗，甚至要在下班或午休時間練舞，最令人氣憤的是，這些額外投入「沒有加班費、沒有補休、沒有獎金」，唯一的「福利」竟是練舞時有便當吃。

「如果你在公司比較外向活潑，高機率直接被指派，絕對不是自願的！」該網友更透露，曾有同事建議請外部舞團，卻遭公司以「預算要留發年終」、「這會是你們寶貴回憶」為由情緒勒索駁回。

「娛樂老闆」成最大爭議 集資抽獎惹人怨

除了強迫表演，尾牙的遊戲環節也備受詬病！有網友形容尾牙像是「鬼公司的折磨」，每半小時就玩1個吹麵粉、疊杯子等低齡遊戲，還要規定全員參與，「第一排座位的高階主管笑得很開心，根本是員工上台娛樂主管。」

還有網友分享，以前實習的大公司要求每位員工出200元丟進大桶子，最後再由部門抽出一位幸運兒獨得，這讓他不禁直呼「錢我拿去超商捐款不好嗎？」

對比國外年輕人將年終派對視為「自我實現」的舞台，台灣傳統尾牙中「上對下」的權力結構，讓本該慰勞員工的場合，變成了另一種形式的勞動。不少網友感嘆「什麼時候『認真把本職工作做好』已經不夠了？尾牙本意是感謝員工，現在卻變成要員工取悅長官，真的是有夠缺德…」



