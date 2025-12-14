越南妹一進門就脫！男客出示這證件 同夥全遭逮

一名越南籍女子今年2月在台北市進行性交易時，遭到佯裝成買春客的警方查緝，警方並循線逮捕協助犯罪集團租屋的男性共犯。（示意圖／翻攝自pexels）





一名越南籍女子今年2月在台北市進行性交易時，遭到佯裝成買春客的警方查緝，警方並循線逮捕協助犯罪集團租屋的男性共犯。台北地方法院近日審結，全案依共同犯圖利容留性交罪，判處該男子有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

今年2月一名執行網路巡邏勤務的警員發現相關廣告後，佯稱客人與越南籍女子約好交易。（示意圖／翻攝自pexels）

判決書指出，該男子與兩名真實身分不詳、綽號為「Mai anh」及「妹妹」的集團成員合作，三人同屬一個應召站組織。去年12月，該男子以每月1.5萬元在台北租下一處民宅，作為集團安排性交易的場所。其他成員則在網路論壇刊登招攬訊息，吸引不特定男性客戶上門。

廣告 廣告

今年2月一名執行網路巡邏勤務的警員發現相關廣告後，佯稱客人與越南籍女子約好交易。當兩人進入房內後，女子一脫去衣物，警員立即出示證件表明身分，並當場查扣其當日所得2000元。

女子一脫去衣物，警員立即出示證件表明身分，並當場查扣其當日所得2000元。（示意圖／翻攝自pexels）

警方隨後循線逮捕協助租屋的男子，該男子辯稱，他確實協助越南籍女子承租房屋，但以為對方是要自住，並否認知情房屋將作為性交易場所。然而越南籍女子到案後已全面供述性交易流程、集團聯繫方式及拆帳方式，檢方因此不採信該男子說詞，依圖利容留性交罪將他起訴。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pexels）

法院審理後認為，男子協助集團提供場所，使應召女與客人從事性交易，損及善良風俗，行為不當。但考量他犯後坦承並表示悔意，態度尚可，最終判處有期徒刑2月，得以罰金替代刑期。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

真的過不下去了？他疑先勒斃9歲兒 再驚傳墜樓亡

快訊／日本再震！青森規模6.7地震 多地發海嘯注意報

