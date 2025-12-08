越南妻帶子返鄉遭通緝！癌父法庭淚求：孩子需要媽媽

這起跨國親權案件發生在北部地區。阮姓越南籍女子在未經丈夫同意的情況下，將當時年僅一歲多的兒子帶回越南娘家。這個舉動觸犯了台灣法律，使她遭到通緝。歷經一年七個月後，阮女返回台灣隨即面臨司法審判。

法庭上的氣氛與一般監護權爭議案件截然不同。阮女透過翻譯低聲表示，當初只是想回娘家冷靜，並不知道這樣做觸犯法律。她全程低著頭，語氣輕微到幾乎聽不見，反覆強調自己不了解相關法規。

法官提醒阮女，主張不懂法律仍須說明為何無法事先查詢，可以詢問朋友或相關單位。就在此時，坐在原告席的前夫緩緩開口。他表示自己罹患胰臟癌第二期，近期回診時被告知病情有惡化跡象。

這位父親的第一句話並非責備，而是請求法官給予前妻緩刑機會，不要將她驅逐出境。他說明家中原本協助照顧孩子的母親也罹患胰臟癌第四期，目前雖然勉強還能照料孫子，但未來情況難以預料。他擔憂地表示，如果有一天他和母親都倒下，孩子將無人照顧。

前夫補充，孩子現在快三歲，身體健康、活潑好動，也能聽懂媽媽說的越南話。整場庭訊過程安靜且節制，雙方都保持理性，沒有爭吵場面。

士林地方法院審理後認定，阮女未經丈夫同意擅自帶走未滿兩歲的孩子，導致父親長期無法行使監督權，構成略誘罪。但法官同時考量她坦承犯行、態度懊悔，返台後已將孩子送回，且孩子身心狀況正常。

在量刑部分，法官詳細記錄前夫的陳述意見。考量雙方對孩子照顧方式已達成共識，由父親擔任主要照顧者，母親在事前告知後可探視。加上阮女無前科、教育程度較低、經濟弱勢，屬於一次失慮行為，法官判處有期徒刑八個月，給予三年緩刑。

關於是否驅逐出境的問題，法官基於人道考量與孩子最佳利益，認為這名母親留在台灣的可能性高。特別是原告親自請求，希望她能以依親方式合法居留台灣，未來共同照顧孩子。最終法院決定不宣告驅逐出境。

