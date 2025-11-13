越南姊妹校 Ban Mai School 師生代表團抵長億高中參訪。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

越南姊妹校 Ban Mai School 師生代表團抵長億高中參訪。一0八年兩校簽訂姊妹校合作協議，雙方密切互動與深厚友誼。去年互訪交流後，今年再次迎來 Ban Mai School 師生來台進行實質交流。

展現多年姊妹校情誼及真摯歡迎之意，長億高中準備禮物及交換信物，前往用餐餐廳，送上最熱誠及歡迎之意。

長億高中指出，「教育不僅是知識的傳遞，更是文化的交流。透過國際姊妹校的互訪，學生有機會走出教室、看見世界，從互動中學習尊重、理解與包容不同文化。」

雙方學生珍惜這次跨國互動的機會，建立長久的友誼與培養國際視野。

越南師生分組參與本校高一年級多項選修課程體驗，包括「科學動手做」、「自然探究」及「咖啡產業探究」等課程，體驗台灣高中教育的多元特色與創新精神。

活動期間，雙方師生午餐時間共進餐敘，促進文化交流與情誼。

為了讓雙方順利互動，兩校於活動前特別舉行線上視訊交流，長億高中學生介紹台灣文化特色與知名觀光景點，提前建立良好互動基礎。