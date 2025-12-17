越南小吃火警! 延燒門口攤車 3外籍移工獲救

南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

高雄大寮區大明街，17日凌晨4點多，一處經營越南小吃的鐵皮屋，發生火警，火勢一度延燒到門口的攤車，裡面3名外籍移工租客，其中一人嗆傷，送醫無大礙，另外兩人，包括越南籍的老闆娘和另一名阮姓移工，則自行脫困，只是在火調過程中發現，兩人分別是失聯二到四年的外籍移工，訊後將依法遣返。





越南小吃鐵皮屋大火！火勢延燒門口攤車 ３人獲救、其中２人是「失聯外籍移工」

高雄大寮區大明街，一處經營越南小吃的鐵皮屋，突然發生火警。（圖／民視新聞）





整輛攤車被烈焰包圍，後方的鐵皮屋，也竄出熊熊大火，陷入一片火海中。火警當下，還不斷冒出濃煙，附近鄰居嚇壞，趕緊牽機車逃離。目擊民眾表示，5點附近，聽到在碰碰碰這樣，消防車也來，救護車也來、因為很多狗在叫啊，然後碰一聲，就起火了啊，就還蠻大的。

火調過程，意外發現逃出的兩名外籍移工，是失聯移工身份。（圖／民視新聞）





消防局獲報，出動大批人車前往灌救滅火，高雄大寮區大明街，17號凌晨4點多，經營越南小吃的鐵皮屋，突然發生火警，火勢延燒到門口的攤位，裡面的三名外籍移工租客，其中一人，受困二樓屋頂，消防人員架梯協助脫困，另外兩人則自行脫困。高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀表示，到現場時候發現，有一名印尼籍的外籍人士在頂樓待救，我們立即架梯把他從二樓救下來，另外另有兩名越南籍的住戶都已經逃生，所以這件沒有人受困。

鄰居說，這處越南小吃攤車，平時就堆放大量雜物，多次提醒要注意，沒想到還是發生火災，還波及到一旁的鐵工廠。附近鄰居表示，她就在賣越南的東西啊，用炸的啊，都隨便亂用，髒亂不已，我們工廠被波及，東西都燒光光了啊。疑似是老闆娘的越南籍武姓女子，滿臉憂心站在店門外，所幸火勢半小時後就撲滅，但火調過程，發現她與逃出的阮姓移工，是失聯移工身份，訊後除了依法遣返，也將調查清楚，火災發生的真正原因。





