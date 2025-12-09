越南屠夫落網 為滿足性幻想動手！與死者相識過程曝

越南警方日前逮捕「越南屠夫」嫌犯。（圖／翻攝自諒山省警局X）





近期在暗網瘋傳、內容涉及斬首與肢解的「越南屠夫」影片，引發國際社群強烈震撼。越南警方近日因網路開源調查者（OSINT）提交的大量資料而正式立案，確認嫌犯與受害者身分後迅速展開拘捕，凶嫌和死者相識過程也曝光。

段文生將殺人、煮食影片上傳暗網，近日被逮捕。（圖／翻攝自諒山省警局官網）

根據外媒報導，越南公安部3日公布偵辦進度，表示已在11月29日以「謀殺」罪嫌逮捕57歲的段文生（Đoàn Văn Sáng），他曾任市場管理部門第四市場管理隊副隊長。調查顯示，死者為36歲的阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），兩人於2020年前後在一個分享色情與獵奇內容的群組中結識。

調查指出，阮春達曾在多個平台透露對「被斬首」的性幻想，並公開徵求願意配合的女性，但始終未果。直到段文生主動聯繫，自稱能「幫忙實現」，兩人才進一步接觸。文件推估，案發地點為第四市場管理隊的舊總部。

案發地點為第四市場管理隊的舊總部。（示意圖／翻攝自pexels）

警方掌握的線索顯示，今年1月25日，段文生將阮春達帶至該處並將其殺害，之後試圖清除證物並處理遺體，以躲避追查。更令人震驚的是，其將行兇過程錄下，並於今年2月在暗網以約100美元的價格販售。之後有買家以600美元購得完整版本，使影片在7月開始於社群平台大肆流傳，雖很快被各網站下架，但仍造成高度恐慌。

《越南快訊》指出，案發後數日，段文生仍正常上班與更新社群媒體。直到11月28日，警方搜查其住所並取得多項物品；隔日再前往舊總部搜索。該建物距離市場僅約百米，四周以鐵絲網與鐵門圍起，內部包含多間辦公室、廚房與倉庫。網路流傳的影像背景，被比對後與該總部廁所高度相符。

警方掌握的線索顯示，今年1月25日，段文生將阮春達帶至該處並將其殺害。（示意圖／翻攝自pexels）

附近居民回憶，總部在當時並無異樣，甚至在案發前幾天仍舉辦年終聚會。然而農曆新年過後，許多人開始聞到異味，蒼蠅數量也突然增多。受害者母親則於11月底向媒體證實，兒子在父親過世後便離家多年，與家人幾乎失聯。

警方強調，目前嫌犯已遭羈押偵訊，並呼籲社會大眾停止分享、傳播或評論任何與案件相關的暴力影像。官方警告，散布此類內容的行為將依越南法律嚴懲。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

