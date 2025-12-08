「越南屠夫」暴力片瘋傳！嫌犯竟混入網路偵探群組參與討論 居民曝關鍵異象

「越南屠夫」暴力影片自2025年2月起在網路與Telegram等加密通訊平台流傳，引發眾怒。圖／翻攝自X、臉書

一段被稱為「越南屠夫」（The Vietnamese Butcher）的暴力影片自2025年2月起在網路與Telegram等加密通訊平台流傳，影片內容為一男子躺著自慰並在性高潮時被人斬首，之後被分屍，甚至疑似被做成菜餚。據傳該影片以合集形式在網路上販售，包含11個片段與98張相關影像，引發廣泛關注與憤怒。越南諒山省警察廳已於12月對嫌疑人段文生（Doan Van Sang）依法提起公訴，並依《刑法》第123條（謀殺罪）對其拘留偵辦。

民間網偵出手 越南網路社群鎖定段文生

影片在官方調查進展不明的情況下，促使民間自發組成線上偵查社群。約在2025年下半年，一個名為「越南網路調查社群」的臉書群組成立，成員以公民搜尋線索的「網路偵探」為主，分享照片、地理資訊與可疑帳號等線索，嘗試協助查明影片來源與涉案者身份。

網路偵探經過數月蒐集與比對，於11月底完成一份詳盡報告，指認嫌疑人為段文生，並推測可能的犯案地點為諒山省市場管理隊第四隊的舊址。報告指出，除了社群公開的照片與影片截圖外，調查人員比對了相關社群帳號、紋身與其他可辨識特徵，認為段文生與案件高度相關。警方在接獲該民間調查報告後隨即啟動正式偵查程序。

嫌犯竟混入調查社群 與網友互動、辯論

令人側目的是，嫌疑人據稱曾主動加入該臉書群組並與網友互動、留言及辯論；他先加入又退出，之後再度回歸，最後一次於2025年11月25日中午出現在群組中。網路社群成員指出，這類互動一度讓追查進度出現轉機，也成為警方後續調查的參考線索之一。

嫌疑人段文生竟混入調查社群，參與討論。圖／翻攝自臉書

犯案地點附近居民曝「關鍵異相」：年初聞到異味、蒼蠅變多

住在疑似犯案地點附近的Hieu先生表示，市場管理隊舊址在當地已運作至少15年，過去常有7到10名警員在此值勤。近一年來，該單位逐步將業務遷往新總部，原定於2025年7月完全撤離，但仍有警員不時回到舊址處理事務。Hieu回憶，案發前的農曆新年（1月25日）當地並無明顯異常，總部甚至剛舉辦過除夕活動；直到2025年初，周圍約7戶住家及鄰近房屋陸續聞到異味並發現蒼蠅增多，但當時並無法確認原因。

當地警方目前指出，已著手交叉比對民間提供的線索與掌握的證據，並正依法進行調查與蒐證程序。司法程序方面，檢方已依謀殺罪對嫌疑人提訊並申請拘留，後續將由法院審理相關指控。

此案在社群媒體上引發大量討論，部分民眾批評官方通報與偵辦速度不足，也有聲音呼籲加強打擊涉暴力影像的散布與販售。司法及執法單位能否在維護言論及資訊自由與保護受害者、公眾安全間取得平衡，成為接下來外界關注的焦點。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



