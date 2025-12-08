「越南屠夫」砍頭煮屍！影片從暗網流出遭瘋傳 兇手真實身分曝光

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

暗網日前瘋傳一段極度血腥的「獵奇影片」，之後竟也傳到主流社群平台，內容涉及砍頭、煮屍食用等，駭人畫面引發眾網友不適。不過越南警方始終毫無作為，直到上月底，有越南網友自行整理88頁報告交給警方，警方才在近日逮捕該名「越南屠夫」，他的身分也隨之曝光，竟是一名公務員，擔任諒山省市場管理第四隊副隊長。

越南警方近日逮捕該名「越南屠夫」。（圖／翻攝自X）

據越南BBC等媒體報導，此起案件可追朔至2020年，「越南屠夫」57歲的兇嫌段文生（Đoàn Văn Sáng）透過社群認識受害者阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），雙方時常聊一些血腥怪異等極端話題。隨後，段文生在今年1月25日邀請阮春達到他的辦公室，涉嫌將其殺害，並將過程全程錄影，上傳到暗網販售。據悉，這竟是阮春達的心願。

段文生在行兇後，照常上班、分享日常在臉書，過了幾日，有附近居民聞到異味，卻找不到來源，案件也始終未受到警方重視。直到今年7月，影片自暗網流到主流社群平台後才遭到廣泛關注，越南警方卻始終未公開調查進度，逼使網友變成偵探，於11月底整理出高達88頁的調查資料，指認嫌犯為段文生，並推測出可能犯案地點。

而受害者阮春達的母親則在上月29日指出，兒子自從父親過世後，就已失聯長達10年。

越南警方在收到報告後立即展開搜索，並正式立案調查；諒山省警方3日發布公告，表示段文生已依殺人罪拘留，同時呼籲大眾切勿再轉傳相關暴力影片，違者將依法嚴懲。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

