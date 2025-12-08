「越南屠夫」砍頭煮屍 恐怖犯案過程曝光！

段文生將殺人、煮食影片上傳暗網，近日被逮捕。（圖／翻攝自諒山省警局官網）





越南諒山省近日爆出一起駭人謀殺案，57歲的「越南屠夫」段文生（Đoàn Văn Sáng）拍攝了他砍頭、煮屍等畫面後上傳社群平台，驚悚影片在網路瘋傳，殘忍犯案過程也曝光。

綜合外媒報導，發生於第四市場管理隊舊址內，該地鄰近貧民區及住宅區，建物破舊、雜草叢生，周邊以高約兩公尺鐵絲網圍繞，大門長期封閉。警方封鎖現場後，集中調查廚房與衛生間等關鍵空間，並從一間綠色木門的舊辦公室鎖定案情突破口。

據了解，36歲的受害者阮春達（Nguyễn Xuân Đạt）為來自守義省天興鄉後忠2村，與段文生於 2020 年透過社群媒體結識，去年1月25日段文生主動邀約阮春達，約他前往自己任職的第四市場管理隊。受害者最後一次現身，正是在該棄置的舊辦公大樓內。

警方追查後認定，段文生在會面過程中殺害受害者，犯案後更採取多項掩護行動，企圖抹去痕跡並毀損遺體容貌，以阻礙辨識與延遲警方查緝。相關跡證顯示，犯案場域的封閉性與破舊狀況，讓嫌犯得以神隱好一陣子，但仍遭警方循跡偵破。

諒山省警察廳表示，已同步指揮多個部門擴大調查範圍，包括追查嫌犯與受害者過往往來、通信紀錄及案發前後動向；同時針對社群散布的影像啟動取締機制。公安部再次強調，任何轉發、散布、評論包含煽動暴力內容的犯罪現場影片或照片者，都將依法律嚴處。

