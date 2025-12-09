「越南屠夫」88頁PDF遭流出 警認證：內容極度駭人

越南警方日前逮捕疑似「越南屠夫」嫌犯。（圖／翻攝自諒山省警局X）





「越南屠夫」影片從暗網流傳到社群平台後，掀起全球熱議並驚駭無數網友。越南警方事後雖逮捕涉嫌殺人的57歲段文生（Đoàn Văn Sáng），但有高達88頁的血腥PDF檔遭外流瘋傳。警方除呼籲網友切勿分享，也指檔案「極度駭人」。

綜合越媒報導，越南警方針對網路流傳的88頁PDF檔發出緊急緊告，表示檔案內容極度危險、製造恐慌，且嚴重違反法律，呼籲民眾絕對不要分享，若收到也應立即刪除。越警強調，該檔案尚未獲得任何認證與「越南屠夫」事件有關，相關資訊也疑似被剪輯、加工或未經查證。

當地法律學者指出，不論是散布內容屬捏造、虛構或未查證資訊造成社會恐慌，還是描述含涉及恐怖、暴力情節的細節化文字並造成負面影響，都可能面臨行政處罰或刑事責任。學者強調：「真正的調查文件不會出現在社群平台。」

犯罪心理專家亦提醒，所謂88頁PDF檔是利用假權威效應、對恐怖細節的好奇，以及認知偏誤，來誤導大眾、操縱輿論，甚至影響調查方向，民眾應提高警覺。

據悉，此案可回溯至2020年，嫌犯段文生透過社群平台認識受害者阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），2人經常討論一些獵奇、變態的話題。今（2025）年1月25日，段文生邀請阮春達到他的辦公室，涉嫌將阮春達殺害，並將全程拍攝成影片上傳到暗網販售，內容包含砍頭、分屍、烹煮食用等畫面，相當駭人，更令人恐懼的是，這竟是阮春達的「願望」。

