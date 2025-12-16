越南年產百萬噸塑膠垃圾 回收流程毒物危害居民健康

工廠外，塑膠垃圾堆成一座座小山，比分類的工人都還要高。

這裡是越南一家塑膠回收廠，來自全國各地的塑膠垃圾，每日都被運來這裡粉碎、清理並且熔化再利用。每年越南都要製造180萬噸左右的垃圾，而像這樣設備和技術都相當簡單的回收場，就是最常見的去處。附近的居民，也幾乎都在回收廠從事不同工作。

只不過，原本應該減少垃圾、促進永續發展的塑膠回收業，卻對環境造成傷害。

聯合國發展署分析師黃清榮表示，「目前像這些回收業城鎮的作法，對環境一點都不好，遷走這些回收活動的需求急迫，至少應該遷到附近的工業區裡。」

越南回收產業的法規相當寬鬆，過程中往往產生許多有害物質，但卻沒有加工處理就直接排入環境。有專家分析回收場附近的河水與土壤，發現了大量的鉛和戴奧辛，兩者都是致癌物。而官方數據則顯示，當地居民的預期壽命，比起全國短了整整10年。

每天在第一線處理廢棄物的工人，更是首當其衝。

垃圾回收工阮氏薇指出，「我們沒有別的工可做，我們只希望工作存點錢，能買棟房子，就是這樣，我們做不了其他的工作。」

許多人為了維持生計，還是忍受著風險在回收場工作。有人表示，她的先生疑似因為這份工作罹癌，但是自己為了賺到足夠的醫藥費，還是必須在回收場上班。

塑膠在大自然中難以分解，回收過程卻帶來嚴重的汙染，如果要降低有害物質，成本又相當高昂；這是越南目前的困境，也是其他許多國家共同面對的難題。