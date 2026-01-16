越南按摩師+500做半套！土城警查獲色情養身館 祭鐵腕斷水電

公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）





新北市土城警分局去年9月間，掌握轄區一間足體時尚會館，掛羊頭賣狗肉，媒介越南籍按摩女子從事半套性交易，持搜索票前往查緝，逮捕負責人等人，依妨害風化罪嫌移送法辦後，該店家卻持續營業，逾期未改善工安缺失，經報再度報請市府公安會議決議後，昨天（15日）由市警局、土城分局、消防局等單位組成的公安小組前往複查，並祭鐵腕當場予以斷水斷電。

據了解，土城分局掌握金城路住宅區內一間足體時尚會館暗中掛羊頭賣狗肉，顧客只要消費1300元就能享受越南籍按摩小姐90分鐘按摩服務，此外，只要加價5百元，就能由提供半套性服務。

廣告 廣告

公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

土城分局經長時間蒐證，去年9月，持新北地院核發的搜索票前往查緝，當場逮捕3名按摩小姐、1名負責人、1名櫃台以及1名承租人，6人全為越南籍，當時除依規定依妨害風化罪嫌送辦外，為斬除治安污染源，運用第三方警政，經市府公安小組執行公安稽查，發現該養生館有違反建築法規公安缺失，立即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰新臺幣18萬元。

土城警方複雜後，發現該間店家仍持續營業，逾期限未改善公安缺失，違規事實明確，再次報請公安會議決議，並由市警局、土城分局、消防局、經發局、工務局、台水、台電等單位共組的公安小組昨天（15日）前往複查，發現缺失仍未改善，當場執行斷水斷電。

公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

土城警方嚴格管制治安問題的源頭，全力打擊消滅「治安污染源」，對於犯罪場所等影響治安問題，絕對強勢執法，貫徹市府公權力，根本解決治安問題，未來仍將持續結合市府行政團隊，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查。

土城警方勸告業者，勿以身試法、心存僥倖，另請房屋所有人應避免將房子出租給不法業者，以免造成治安疑慮又損及自身權益。

公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命

新北42天狂抓832毒駕！牙醫公會贈百萬裝備力挺防毒、酒駕

淡水男毒駕載妻小出門！2度擦撞轎車 遭警逮下場曝光

