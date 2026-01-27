越南搶著加入和平理事會 就想成為東南亞代表

越南率先表態，為川普和平理事會的創始成員，也是第一個公開向川普說出我願意的東協國家，圖為22日，越南共產黨召開第十四次全國代表大會進入第3日。圖／東方IC

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

在東南亞國家普遍仍在觀望、評估風險之際，越南卻率先表態，成為川普和平理事會的創始成員，也是第一個公開向川普說出我願意的東協國家。越南這個選擇看似突兀，實則高度精算，本身即是一個清楚可被解讀的外交訊號：越南不再滿足於僅作為東南亞集體中的一員，而是準備走在國際舞台前面，測試自己能否成為區域層級的大國行動者，甚至領頭者。

越南不再等待緩慢的集體共識，而是先行搶佔發言位置

若將越南的決定放回東南亞整體氛圍來看，其特殊性更加明顯。當新加坡選擇制度審慎、低調評估；印尼持續維持平衡者角色，避免過度定錨；其他東協國家則普遍等待共識浮現。在這種集體遲疑中，越南的快速回應並非單純的外交行動，而是刻意的政治卡位。它所傳遞的訊息很清楚：當東南亞區域秩序仍在鬆動，越南選擇不再等待緩慢的集體共識，而是先行搶佔發言位置。

這樣的行動，並非越南外交風格的斷裂，而是一種延續中的變化。長期以來，越南強調不選邊與戰略自主，善於在大國之間保持彈性距離。但近年來，越南逐步從被動回應外部壓力，轉向主動塑造自身角色。從南海議題、對美安全合作，到中南半島區域互動，越南不再只是避免被捲入，而是試圖成為不可忽視的戰略節點。

川普式外交正是越南獲取個別戰略籌碼的良機

這正是一種準大國外交的行動輪廓。越南無意也無力追求全球霸權，而是在區域層級中，透過制度參與、議題倡議與象徵性行動，建立代表性與存在感。越南顯然洞察到，川普式外交傾向於交易型與個案化，這對強調靈活彈性的越南而言，正是獲取個別戰略籌碼的良機。加入和平理事會，不只是參與一個新平台，更是進入國際治理話語的前台，測試自身是否具備被視為可預期夥伴的資格。

在地緣政治競逐加劇的時代，先參與就是創造影響力

從三個層次來看，越南的盤算相當清晰。對美國而言，越南藉由創始成員身分，將自己從單純接受安全合作的一方，提升為能夠共同參與政治與制度設計的合作者。這有助於鞏固越南在華府印太布局中的不可替代性，讓雙邊關係在川普時代不至於淪為單純的貿易摩擦對象，而是延伸至秩序議題的優先對話者。

對中國而言，這是一種低摩擦但高象徵的距離管理。越南並未正面挑釁中國，也未放棄既有互動管道，但透過參與由美方主導、具有國際合法性的機制，越南悄然拉開戰略空間，確保自身不至於被單方面鎖進單一勢力範圍。這種作法延續了越南一貫的現實主義：不求硬性對抗，但絕不受制於人。

而對東南亞而言，越南的率先表態更具結構性意涵。當區域內尚未形成共識，越南先行一步，等於提前卡位未來可能的發言者與調停者角色。這與近年越南在中南半島議題中展現的主動性一脈相承。越南意識到，在地緣政治競逐加劇的時代，先行參與就是創造影響力。

越南想的不只是東南亞的一部分，而是東南亞的代表之一

當然，越南並非沒有風險。國力仍有限，內部發展不均，東協其他成員對其領頭意圖的接受度亦有待觀察。然而，越南此刻的選擇，本來就不是確保成功，而是測試天花板的高度。它試圖回答一個關鍵問題：在國際秩序重組的過程中，越南是否只能被視為東南亞的一部分，還是能被視為東南亞的代表之一。

因此，第一個說我願意並非衝動，而是一場精算後的試探性宣告。越南不是突然變得野心勃勃，而是在秩序鬆動之際，選擇提前走向國際舞台中央。問題或許不在於越南是否真能成為區域領頭羊，而在於當其他國家仍在觀望時，它已經先行一步，為自己爭取定義未來角色的空間。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



