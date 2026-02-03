越南擬定策略因應「美國二次入侵」 專家：無意加入反中聯盟

2025年11月2日，美國國防部長赫格塞斯（左）與越南共產黨總書記蘇林在越南河內會晤。（美聯社）



美聯社3日引述一份報告，在越南把對美關係提升到最高外交級別的一年後，越南軍方正在擬定措施，為美國可能發動的「侵略戰爭」做準備，並將美國視為「好戰」大國，揭露了該國對於外部勢力煽動推翻越共領導層十分恐懼。

越南擔心美國入侵 出自什麼原因？

該文件原標題為《第2次美國入侵計畫》（The 2nd U.S. Invasion Plan），由越南國防部於2024年8月完成。文件指出，為了達到「加強威懾中國的目標，美國及其盟友已準備採用非常規戰爭形式和軍事干預手段，甚至對那些『偏離軌道』的國家和地區進行大規模入侵。」

越南規劃人員在報告指出，雖然「目前對越南爆發戰爭的風險不高」，然而「由於美國具有好戰性（belligerent nature），我們需要保持警惕，以防美國及其盟友『製造藉口』對我國發動入侵」。雖然美國將越南視為「夥伴和重要紐帶」，但美國也希望「散播和強加其關於自由、民主、人權、民族和宗教價值觀」，以逐步改變越南社會主義政府。

美國尋求聯越抗中 越南立場仍偏中

專注於越南人權問題的組織「88專案」（The 88 Project）在其分析中引用了越南政府的其他內部文件，也指出越南確實擔心美國有侵略意圖。「這在政府內部與各部門之間都有共識」，88專案聯合主任斯萬頓（Ben Swanton）表示，「這不僅僅是黨內或政府內某種邊緣或偏執的聲音。」

斯萬頓在其分析文章中寫道：「《第2次美國入侵計畫》對越南外交政策的分析可謂一針見血。其表明，河內非但沒有將美國視為戰略夥伴，反而視華盛頓為生存威脅，並且無意加入其反中聯盟。」

越南軍事分析家指出，自歐巴馬、川普第一任期至拜登政府時期以來，華盛頓日益推動與亞洲國家的軍事和其他關係，以「形成抗中陣線」。拜登政府期間，華盛頓與河內簽署了全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership），將兩國關係提升至與俄羅斯和中國同等的最高外交級別，成為「建立在相互尊重基礎上的信賴夥伴」。

2023年9月11日，時任美國總統拜登在越南河內與越南國家主席​​武文祥共進國宴時舉杯祝酒。（美聯社）

美國國務院拒絕針對《第2次美國入侵計畫》置評，僅表示：「一個強大、繁榮、獨立和有韌性的越南對我們兩國有利，並有助於確保印太地區保持穩定、安全、自由和開放。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）表示，這些計畫凸顯了越南政治領導層內部的緊張局勢，越共內保守、與軍方結盟的派系長期以來一直關注針對政權的外部威脅，「軍方一直不太願意推進與美國的全面戰略夥伴關係。」

另外，雖然中國與越南在南海領土主張上存在爭端，但文件將中國描繪為區域性競爭對手，而不像美國那樣被視為威脅。

華盛頓國家戰爭學院教授阿布紮（Zach Abuza）表示：「中國對越共並不構成生存上的威脅。實際上，中國也清楚他們只能對越南施壓到某個程度，因為中國擔心越共無法對中國採取強硬回應，這會顯得軟弱，進而引發大規模民眾起義。」

2025年4月14日，越共中央總書記蘇林（右）與中國國家主席習近平在越共中央委員會辦公廳會晤。（美聯社）

